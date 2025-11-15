ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ବିଜୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯାଦୁ, ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ଭାବେ ଦମଦାର ରେକର୍ଡ
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏର ବଡ ବିଜୟ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିହାରରେ 202 ସିଟ ଦଖଲ କରି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏନଡିଏ । ନ୍ୟାସନାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ବିଜୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।
ବିହାର ବିଜୟ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଆଭାସ ଥିଲା:
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିହାର ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବିହାରର ଜନତାଙ୍କ ବିଜୟ । ବିହାର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ବିହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛି । ବିହାର କାମକୁ ଭରସା କରିଛି । ବିହାର ଏନଡିଏକୁ ଭରସା କରିଛି । ବିହାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି । ଚିରାଗ ପାଶଓ୍ବାନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶଓ୍ବାହ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ତମାମ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ।"
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହେବ ବିକାଶ:
ସେ ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଜନମତ ଏନଡିଏ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା । ପ୍ରଚାର, ସମନ୍ବୟ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଜିତ ହୋଇଛି । ଆମେ ବିରୋଧିଙ୍କର ତମାମ ନକରାତ୍ମକ କଥା, ମୁଦ୍ଦା, ରାଲିରୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବୁ । ବିରୋଧିଙ୍କର ନକରାତ୍ମକ କଥାକୁ ଜନତା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ନେଇ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲୁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବୋଦୟ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ନ ହୋଇଛି ଭାରତର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ । ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜନତାଙ୍କୁ ବିକାଶ ଦିଗରେ ନେବା ଓ ସେଠାରେ ବିକାଶ କରିବା ।"
ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ନେଇ କୁଶଓ୍ବାହ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, କୁଶଓ୍ବାହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ରାଗିଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ । ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶଓ୍ବାହ ଦୁଇ ମହାନ କୁଶଓ୍ବାହା ନେତା ଏନଡିଏ ସହ ଅଛନ୍ତି । 2010ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିହାର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା ।
ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ-
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ 2021-
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କେବଳ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ମମତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ । ଏହି ବିଜୟ ପଛରେ ବାଜିଗରେ ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 2017 ଏବଂ ୟୁପି 2022-
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ୟୁପିରେ ବିଜେପିର ଦୃଢ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଓଡିଶା 2024-
ବର୍ଷ 2024ରେ ଓଡିଶାରେ ବିଜେଡିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଦମରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରଣନୀତି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।
ହରିୟାଣା 2024-
ହରିୟାଣାରେ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ଲହର ଏବଂ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେପି ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ।
