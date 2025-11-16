ହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନମ୍ବର-1 ଆରଜେଡି, ଭୋଟ ସେୟାରରେ ବିଜେପିଠୁ ଆଗରେ
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟରେ ବି ଆରଜେଡି ସବୁଠୁ ଆଗରେ ! ମାତ୍ର 25 ଆସନରେ ଜିତି ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତର ଅଧିକାରୀ ।
Published : November 16, 2025 at 8:10 PM IST
ପାଟନା (ବିହାର): ହାରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ବି ଆଗରେ ଆରଜେଡି । ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏନଡିଏ । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଆରଜେଡି ସମର୍ଥିତ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି । କିନ୍ତୁ 25 ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛି ଆରଜେଡି (ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ) ।
ପରାଜୟ ପରେ ବି ଆରଜେଡି ନମ୍ବର-1 :
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ରାଜନୀତି ସମୀକରଣକୁ ଏକ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି । 243 ଆସନରୁ ଏନଡିଏ 202 ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି । ଏପଟେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଆରଜେଡି ସମର୍ଥିତ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି । ମାତ୍ର 35 ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ମହାଗଠବନ୍ଧନ । ସେଥିରୁ 25 ଆସନ ଜିତିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ । ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି) ଭୋଟ ସେୟାର ଓ ମୋଟ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତରେ ରାଜ୍ୟର ନମ୍ବର- 1 ଦଳ ରହିଛି । ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ 35 ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆରଜେଡିକୁ 25, କଂଗ୍ରେସକୁ 6, ସିପିଆଇ (ଏମଏଲ)କୁ 2 ଓ ସିପିଆଇ (ଏମ)କୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ମିଳିଛି । ସିପିଆଇ ଓ ଭିଆଇପି ଖାତା ଖୋଲି ପାରିନାହାନ୍ତି ।
ଭୋଟ ସେୟାରରେ ଆଗରେ ଆରଜେଡି:
ମାତ୍ର 25 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ସେୟାରରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଆରଜେଡି । ଏହି ପାର୍ଟିକୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ 23 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ସେୟାର ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ବେଶ ଅଧିକ । ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ଜିତିଥିବା ବିଜେପି 20.08 ପ୍ରତିଶତ ଓ ଜେଡିୟୁ 19.25 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ମିଳିଛି । କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 8.71 ଭୋଟ ହାସଲ କରିପାରିଛି ।
ସର୍ବମୋଟ ଭୋଟରେ ବି ସର୍ବାଧିକ ପାଇଛି ଆରଜେଡି:
ମୋଟ ଭୋଟରେ ବାଜିମାତ କରିଛି ଆରଜେଡି । ସର୍ବମୋଟ ଭୋଟରେ ବି ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛି ଆରଜେଡି । ଆରଜେଡି 1 କୋଟି 15 ଲକ୍ଷ 46 ହଜାର 55 ଭୋଟ ମିଳିଛି । ବିଜେପି ଆରଜେଡିଠୁ 15 ଲକ୍ଷ କମ ଭୋଟ ପାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପିକୁ 1 କୋଟି 81ହଜାର 143 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଛି । ଜେଡିୟୁକୁ 96 ଲକ୍ଷ 67 ହଜାର ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ 43 ଲକ୍ଷ 74 ହଜାର ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଛି ।
ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଆରଜେଡିର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେବି ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଭାଜିତ । ଅନେକ ଆସନରେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଫଳରେ ଆରଜେଡିର ଭୋଟ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳସ୍ବରୂପ ଅଧିକ ଭୋଟ ସତ୍ତ୍ୱେ କମ ଆସନ ଜିତିପାରିଛି ଆରଜେଡି ।
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ମେଣ୍ଟର ଭୋଟ ସେୟାର:
ଦଳୀୟ ସ୍ତରରେ ଭୋଟ ସେୟାରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିହାରରେ ମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 2020 ନିର୍ବାଚନ ଓ 2025 ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କଲେ 2020 ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ଓ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ପାଖାପାଖି ଥିଲା । ଏନଡିଏକୁ 37.26 ପ୍ରତିଶତ ଓ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ 37.23 ପ୍ରତିଶତ ମିଳିଥିଲା । ଆସନରେ ମଧ୍ୟ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏନଡିଏକୁ ମାତ୍ର 3ଟି ସିଟ ଅଧିକ ମିଳିଥିଲା ।
କିନ୍ତୁ 2025 ନିର୍ବାଚନର ଚିତ୍ର ପୁରା ଭିନ୍ନ । ଏନଡିଏ ନିଜର ଭୋଟ ସେୟାର 46.6 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମହାଗଠବନ୍ଧନ 37.9 ପ୍ରତିଶତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି । ଦୁଇ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 8.7 ପ୍ରତିଶତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଯାହା 202 ବନାମ 35 ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେବେ ଆରଜେଡିର ଭୋଟ ସେୟାର ପାଖାପାଖି ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ