Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

ବିହାର ଜନାଦେଶ: ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା 4000 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର

୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ।

File photo of Maithili Thakur
ବିହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 14, 2025 at 1:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅଲିନଗର(ବିହାର): ବିହାରର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଭୋଟ ଗଣତିରେ ଆଗୁଆ । ଅଲିନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦରଭଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ମୈଥିଲୀ । ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର 4000 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ।

ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥିତି:

  • ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର(BJP): 11082 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ
  • ବିନୋଦ ମିଶ୍ରା(RJD): 6969 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ
  • ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ(JSP): 358 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ

ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷରେ ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର 11082 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ବିନୋଦ ମିଶ୍ରା 6969 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି(JSP) ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ 358 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ।

ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୈଥେଲୀ ଠାକୁର:

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ନିଜର 25ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମଟି ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଓ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିହାରର ଘରେ ଘରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏହି ଗାୟିକା ବିଜେପି ଦଳରେ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ 2025ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଫଟୋ:

ବିହାରରେ ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ଏକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିନୋଦ ତାୱଡେ ଏବଂ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିହାର ସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।

ପୂର୍ବରୁ ବାଜିମାତ କରିଛି RJD:

ଏହି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରଟି 2008 ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ହିଁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା । ଏଠାରେ 2010 ଏବଂ 2015 ମସିହାରେ ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବରିଷ୍ଠ ଆରଜେଡି ନେତା ଅବଦୁଲ ବାରୀ ସିଦ୍ଦିକି ଏଥିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କିଏ ମାରିବ ବିହାର ବାଜି: ବହୁମତ ଆଗରେ NDA, ପଛରେ ପଡିଲା ମହାଗଠନବନ୍ଧନ

ଜିଲାପି-ପରଟାରେ ମହକିଲାଣି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ବିହାରରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି ? ଆଜି ଭୋଟ ଗଣତି ସହ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

MAITHILI THAKUR
ALINAGAR CONSTITUENCY
BIHAR ELECTION 2025
RASHTRIYA JANATA DAL
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.