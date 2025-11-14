ବିହାର ଜନାଦେଶ: ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା 4000 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର
୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ।
Published : November 14, 2025 at 1:00 PM IST
ଅଲିନଗର(ବିହାର): ବିହାରର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଭୋଟ ଗଣତିରେ ଆଗୁଆ । ଅଲିନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦରଭଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ମୈଥିଲୀ । ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର 4000 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ।
ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥିତି:
- ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର(BJP): 11082 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ
- ବିନୋଦ ମିଶ୍ରା(RJD): 6969 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ
- ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ(JSP): 358 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ
ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷରେ ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର 11082 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ବିନୋଦ ମିଶ୍ରା 6969 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି(JSP) ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ 358 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୈଥେଲୀ ଠାକୁର:
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ନିଜର 25ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମଟି ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଓ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିହାରର ଘରେ ଘରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏହି ଗାୟିକା ବିଜେପି ଦଳରେ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ 2025ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଫଟୋ:
ବିହାରରେ ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ଏକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିନୋଦ ତାୱଡେ ଏବଂ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିହାର ସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ବାଜିମାତ କରିଛି RJD:
ଏହି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରଟି 2008 ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ହିଁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା । ଏଠାରେ 2010 ଏବଂ 2015 ମସିହାରେ ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବରିଷ୍ଠ ଆରଜେଡି ନେତା ଅବଦୁଲ ବାରୀ ସିଦ୍ଦିକି ଏଥିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କିଏ ମାରିବ ବିହାର ବାଜି: ବହୁମତ ଆଗରେ NDA, ପଛରେ ପଡିଲା ମହାଗଠନବନ୍ଧନ
ଜିଲାପି-ପରଟାରେ ମହକିଲାଣି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ