'ବିହାର ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି'- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ବିହାରରେ NDAର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।
Published : November 14, 2025 at 10:45 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ NDA ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, NDA 202 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିପୁଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ, ସେ ବିଜୟ ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଥିଲେ, "ବିହାର ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମସ୍ତ NDA ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିହାରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ସେ ବିହାରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ନୀତୀଶ କୁମାର, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୟ ସିହ୍ନା, ଦିଲୀପ ଜୟସୱାଲ, ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି, ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " i also express my gratitude to the people of nagrota in jammu and kashmir and nuapada in odisha. they have ensured the bjp's victory in the by-elections. today is not just a victory for the nda, it is also a victory for… pic.twitter.com/yuDLrS2Yz4— ANI (@ANI) November 14, 2025
ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନଡିଏ ସଦସ୍ୟମାନେ ସରକାରୀ ସେବକ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିହାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ପୁଣି ଥରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଏକ ବିକଶିତ ବିହାର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାରରେ ଏନଡିଏ 2010 ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜନାଦେଶ ପାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିର ବିଜୟ ବିହାରର ବିକାଶକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା।
ବିହାରରେ ଲାଲୁ-ରାବଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ "ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ" ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ" କେବେ ବିହାରକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କଟ୍ଟା" ସରକାର ଫେରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାରର କିଛି ଦଳ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଫର୍ମୁଲା "MY" ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ବିଜୟ ଏକ ନୂତନ "MY" ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "MY" ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝାଏ।
#BiharElections | Delhi: PM Narendra Modi says, " ...to date, congress and rjd have not apologised to chhathi maiya. the people of bihar will never forget this. bihar's pride and honour, this is our priority."— ANI (@ANI) November 14, 2025
"the people of bihar have played a huge role in india's development.… pic.twitter.com/tnq0OMILeg
ବିହାର ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜାତିର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ବିହାରରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ବିହାରର ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ମତଦାନ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ, ଭୟ ବିନା ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ସବ ପରି ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ବିହାରର କୌଣସି ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ଏଥର ପୁନଃ ମତଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାରରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଂସା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବାଲଟ୍ ବାକ୍ସ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା। ପୁନଃ ମତଦାନର ପରିସଂଖ୍ୟାନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 1995 ମସିହାରେ 1,500ରୁ ଅଧିକ ବୁଥରେ ପୁନଃ ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଥର ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁନଃ ଭୋଟିଂର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ଛଠ୍ ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଛଠ୍ ପର୍ବକୁ ଅପମାନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆରଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ଷମା ନ ମାଗିବା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
#BiharElections | Delhi: PM Narendra Modi says, " ...our government is striving to include chhath in the unesco heritage list. the goal is to connect the entire country and the world with this culture through its significance...last year, the people of the country gave their… pic.twitter.com/Bcy9J3sP1b— ANI (@ANI) November 14, 2025
ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିହାରରେ 35 ବର୍ଷ ଧରି, ଗୁଜୁରାଟରେ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାରେ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କ୍ଷମତା ବାହାରେ ରହିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗତ ତିନିଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତିନି ଅଙ୍କ ଛୁଇଁପାରି ନାହିଁ। ଗତ ଛଅଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତଥ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ 100 ଛୁଇଁପାରି ନାହିଁ।
