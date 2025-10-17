ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ସରେଣ୍ଡର: ଜଗଦଲପୁରରେ 208 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ଛତିଶଗଡ଼ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 208 ଜଣ ନକ୍ସଲ ।
Published : October 17, 2025 at 12:07 PM IST
Biggest Maoists Surrender ଜଗଦଲପୁର/ରାୟପୁର(ଛତିଶଗଡ଼): ଲାଲ ବାହିନୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟ୍କା । ଛତିଶଗଡରେ ହିଂସା ଛାଡି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଜଗଦଲପୁରରେ 208 ମାଓବାଦୀ ବନ୍ଧୁକ ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାଓବାଦୀ ଏକକାଳୀନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ବସ୍ତର ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ।
#WATCH | Jagdalpur, Chhattisgarh | A total of 208 Naxalites brought to police lines to surrender along with 153 weapons and undergo rehabilitation. With this, most of Abujhmad will be freed from Naxal influence, and the Red terror will come to an end in North Bastar. Now, only… pic.twitter.com/7HpVhjU29s— ANI (@ANI) October 17, 2025
ବନ୍ଧୁକ ଛାଡିଲେ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ:
ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 208 ମାଓବାଦୀ ବନ୍ଧୁକ ଛାଡି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଲାଲବାହିନୀର 208 ସଦସ୍ୟ । ଯେଉଁଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବାସୁଦେବ ରାଓ ଓରଫ ସତୀଶ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରଣିତ ଓରଫ ସନ୍ତୁଙ୍କ ସହା ଡିଭିଜିନାଲ କମିଟିର 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସଦସ୍ୟ, 30ରୁ ଅଧିକ ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଡର ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...