ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ସରେଣ୍ଡର: ଜଗଦଲପୁରରେ 208 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

ଛତିଶଗଡ଼ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 208 ଜଣ ନକ୍ସଲ ।

Chhattisgarh Biggest Naxal Surrender
Chhattisgarh Biggest Naxal Surrender (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2025 at 12:07 PM IST

1 Min Read
Biggest Maoists Surrender ଜଗଦଲପୁର/ରାୟପୁର(ଛତିଶଗଡ଼): ଲାଲ ବାହିନୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟ୍‌କା । ଛତିଶଗଡରେ ହିଂସା ଛାଡି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଜଗଦଲପୁରରେ 208 ମାଓବାଦୀ ବନ୍ଧୁକ ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାଓବାଦୀ ଏକକାଳୀନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ବସ୍ତର ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ।

ବନ୍ଧୁକ ଛାଡିଲେ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ:

ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 208 ମାଓବାଦୀ ବନ୍ଧୁକ ଛାଡି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଲାଲବାହିନୀର 208 ସଦସ୍ୟ । ଯେଉଁଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବାସୁଦେବ ରାଓ ଓରଫ ସତୀଶ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରଣିତ ଓରଫ ସନ୍ତୁଙ୍କ ସହା ଡିଭିଜିନାଲ କମିଟିର 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସଦସ୍ୟ, 30ରୁ ଅଧିକ ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଡର ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।






ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...

