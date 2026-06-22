ETV Bharat / bharat

ଟିଏମସି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ମମତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅରୂପ ରାୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ନିଲମ୍ବିତ

କୋଲକାତାରେ ଟିଏମସି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ବୈଠକ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅରୂପ ରାୟଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସୁରଜିତ ଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

Big steps of TMC rebel group: Arup Roy president in place of Mamata, Abhishek Banerjee suspended
ଟିଏମସି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ମମତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅରୂପ ରାୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ନିଲମ୍ବିତ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 22, 2026 at 11:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

REBEL TMC FORMS NEW COMMITTEE, କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ମୋଡ଼ ନେଇଛି । ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ - ଯିଏ ଦିନେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସେକେଣ୍ଡ-ଇନ୍-କମାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ - ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସିଧାସଳଖ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ।

ସୋମବାର କୋଲକାତାର ନ୍ୟୁ ଟାଉନର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ, ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସନ୍ଦିପନ ସାହା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦଳରୁ ଅଲଗା କରି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଯେ, ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, କେବଳ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବାହାରେ ବିସ୍ତାର କରିଛି ।

କୋଲକାତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନର ୫୦ରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବତନ ତୃଣମୂଳ ପରିଷଦ ବ୍ୟତୀତ, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିନିଧି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଅସୀମ ବସୁ, ଜୁଇ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାରକ ସିଂହଙ୍କ ପରି ପରିଚିତ ମୁହଁ ସହିତ, ଫିରହାଦ ହାକିମ, ଜାଭେଦ ଖାନ, ଅରୂପ ରାୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସଭାଗୃହରେ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାମର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ହିଁ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ନେତା କହିଛନ୍ତି, "ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଯୋଗ ଯୋଗୁଁ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଆଯାଇଛି ।"

Big steps of TMC rebel group: Arup Roy president in place of Mamata, Abhishek Banerjee suspended
ଟିଏମସି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ମମତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅରୂପ ରାୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ନିଲମ୍ବିତ (ETV Bharat)

ମମତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି ଅରୂପ ରାୟ

ଏହି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ, ଉଲୁବେରିଆ ପୂର୍ବ (Uluberia Purba) ବିଧାୟକ ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 'ନବା ତୃଣମୂଳ ବ୍ଲକ' (ନୂତନ ତୃଣମୂଳ ବ୍ଲକ) ଏହାର ନୂତନ କମିଟି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି କମିଟିରେ, ହାଓଡ଼ା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର ବିଧାୟକ ଅରୂପ ରାୟ ମମତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନବଗଠିତ କମିଟିରେ ଜାଭେଦ ଖାନ, ସନ୍ଦିପନ ସାହା, ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସବିନା ୟାସମିନ୍ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଖତରଉଜ୍ଜମାନଙ୍କୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅରୂପ ବିଶ୍ୱାସ, ଫିରହାଦ ହାକିମ ଏବଂ ରଥିନ ଘୋଷଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନେ କୁହନ୍ତି, "ନୂତନ ତୃଣମୂଳ'ର ଲଗାମ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ହାତରେ; ତେଣୁ, ସଂଗଠନକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ପଦବୀରେ ଏହି ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ।" ତଥାପି, ଏହି ନୂତନ ସଂଗଠନର ଦ୍ରୁତ ଗଠନ ସହିତ, ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ଯେ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନେ ଏବେ ଦଳର ସରକାରୀ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଆଇନଗତ ଦାବି କରିବେ କି ନାହିଁ ।

ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ବୀଜ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବୁଣାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ, ବିଧାନସଭାରେ 70 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶୋଭନ୍ଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଏଣ୍ଟାଲି ବିଧାୟକ ସନ୍ଦିପନ ସାହା ଏବଂ ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ ।

ସେମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, "ଆମେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନାହୁଁ; ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆମର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଲ ଥିଲା ।"

ଶେଷରେ ମାମଲା କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ଶେଷରେ ରୀତାବ୍ରତଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ, ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ରୀତାବ୍ରତଙ୍କ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଫଲଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୂତନ ଏଫଆଇଆର

ଏହି ଗମ୍ଭୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଜେପି ନେତା ଅଭିଜିତ ଦାସ - "ବବି" ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା - ଆମ୍ଫାନ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ କରି ଫଲଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନୂତନ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ।

ଫାଲଟାରେ ଦାୟର ଅଭିଯୋଗରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ₹୪୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପି ନେତା ବବି କହିଛନ୍ତି, "ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଭୁଲ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆମେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏଫଆଇଆର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛୁ ।"

ଅଭିଷେକଙ୍କ ସହିତ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ - ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ଏବଂ ଫାଲଟାର ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ଶଙ୍କର କୁମାର ନସ୍କରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲାରେ ରହିଛି ।

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଳ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ହରାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ, ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ଆଇନଗତ ପଞ୍ଝାରେ ତୃଣମୂଳର ଏକଦା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- TMCରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ: ଏନଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ତୃଣମୂଳର 20 ସାଂସଦ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଟିଏମସିରେ ବଡ଼ ବିଭାଜନ: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ରୀତବ୍ରତଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦିଦି ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ABHISHEK BANERJEE SUSPENDED
MAMATA BANERJEE
REBEL TMC FORMS NEW COMMITTEE
ଟିଏମସିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ABHISHEK BANERJEE SUSPENDED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.