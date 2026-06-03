ଟିଏମସିରେ ବଡ଼ ବିଭାଜନ: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ରୀତବ୍ରତଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦିଦି ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା
ବାଚସ୍ପତି ରୀତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ୫୮ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମସି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : June 3, 2026 at 8:43 PM IST
Big split in TMC, କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିଏମସି ଭିତରେ ବିଭାଜନ ଘଟିଛି । ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ବହିଷ୍କୃତ ବିଧାୟକ ରୀତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମେତ ୫୮ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । ବାଚସ୍ପତି ରୀତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି । ରୀତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଷାଠିଏ ଜଣ ବିଧାୟକ ବାଚସ୍ପତି ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷଙ୍କୁ ଭେଟି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଟିଏମସିର ପ୍ରକୃତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ରୀତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ଏହା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମେ ବାଲିଗଞ୍ଜ ବିଧାୟକ ଶୋଭନ୍ଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଦଳର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଧାନସଭାକୁ ଏକ ପତ୍ର ପଠାଇ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଶୋଭନ୍ଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ହେଲେ ଚିଠିରେ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ସିଆଇଡି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନେକ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନବାନ୍ନାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇ ତୃଣମୂଳ ବିଧାୟକ, ରୀତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସନ୍ଦିପନ ସାହା, ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି ମାମଲାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା ।
#WATCH | Kolkata | On nomination of West Bengal Assembly LoP, TMC MLA Mustafizur Rahman says, " we don't know the exact figure... i am hearing from outside that 59 signatures have been recieved. i am hearing this. i have also signed..." pic.twitter.com/RoBqcqCIal— ANI (@ANI) June 3, 2026
ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଛି । ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଖବର ଆସିଥିଲା । ଗୁଜବ ଥିଲା ଯେ, ଅତି କମରେ 50 ଜଣ ବିଧାୟକ ରୀତବ୍ରତଙ୍କ ସହ ମିଶିଛନ୍ତି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ବାଚନରେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ 80ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା । ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ରୀତବ୍ରତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅତି କମରେ 53 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାନ୍ତା । ତଥାପି ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ, ରୀତବ୍ରତଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । 59 ଜଣ ବିଧାୟକ ଚିଠିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ, ଆଉ ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ, ବିଦ୍ରୋହୀ ତୃଣମୂଳ ବିଧାୟକମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ, ସେମାନେ ରୀତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି । ଜାଭେଦ ଖାନ, ସନ୍ଦିପନ ସାହା ଏବଂ ଶିଉଲି ସାହାଙ୍କୁ ଉପନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଖରୁଜମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଦଲିଲରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏବେ ଯଦି ବାଚସ୍ପତି ଏହି ଚିଠିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ରୀତବ୍ରତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଧାନସଭାରେ ତୃଣମୂଳ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ହେବେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଧ୍ୟ ହେବେ । ତେଣୁ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ "ପ୍ରକୃତ" ତୃଣମୂଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ । ତଥାପି କାଲିଘାଟର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃଣମୂଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ । ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମାନ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଶିବସେନା ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଏବଂ ଏନସିପି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ବର୍ଗତ ଅଜିତ ପାୱାର, ନିଜ ନିଜ ଦଳକୁ ବିଭାଜିତ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦଳର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନେତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଏବଂ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକୃତ ଶିବସେନା ଏବଂ ଏନସିପି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରେ ଏହି ମାମଲାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ଏହା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟ ସମାନ ହୋଇପାରେ । ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନାମ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଶେଷରେ ରୀତବ୍ରତଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖରେ ରହିପାରେ । ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ତୃଣମୂଳ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦଳର "ନିୟନ୍ତ୍ରଣ" ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ଏହା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡିକେ ଶିବକୁମାର ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପରାଜୟ ପରେ ବର୍ଷିଲେ 'ଦିଦି'; କହିଲେ 'ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି ନାହିଁ, 100 ଆସନରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଛି'
ଏହା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓକିଲ ପୋଷାକରେ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମମତା; ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ମାମଲାରେ ରଖିଲେ ଯୁକ୍ତି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ