ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, 8 ମୃତ, 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅନେକ କାର୍ ଜଳିଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ NIA, NSG ଟିମ୍ ର ତନାଘନା । ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହେଲା ହାଇଆଲର୍ଟ।

ଦିଲ୍ଲୀ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଅନେକ ମୃତାହତ ସୂଚନା
ଦିଲ୍ଲୀ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଅନେକ ମୃତାହତ ସୂଚନା (X account)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 1 ନିକଟରେ ଏକ କାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ NIA, NSG ଟିମ୍ ର ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ସମଗ୍ର NCR ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପୁରୀ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନେଇଥିବା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଘଟଣା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏନଏସଜି, ଏନଆଇଏ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ବିଭାଗର ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି।

ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାର୍ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାପରେ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୁତହୁତ୍ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ, ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ ର ଭଗ୍ଲାବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଫୋପାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂଗଠନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି।

ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାୟ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୃତାହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଘଟଣା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଏନସିଆରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଆଠଟି ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।

ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ବିଷୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପଠାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏକ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ବିଷୟରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଥିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଫାୟାର ଅଫିସର ଏ.କେ. ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରେ ଏକ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ସାତଟି ୟୁନିଟ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 29 ମିନିଟରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କିଛି ମୃତାହତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମର ସମସ୍ତ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି..."

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାତଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ହୋଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ।

ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ

ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ ନମ୍ବର 1 ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାରରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ପରେ ପାଖରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଆଠରୁ ନଅଟି ଯାନକୁ ଗ୍ରାସ କରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।

