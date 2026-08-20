ETV Bharat / bharat

କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଲଦାଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ

କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଲଦାଖରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ଏନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

Big decision of the Union Cabinet: Jammu and Kashmir High Court bench to be established in Ladakh
କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଲଦାଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 10:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

High Court Bench in Ladakh, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଲଦାଖରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଲଦାଖରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏହା ଲଦାଖର ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହ ଆଇନଗତ ସେବା ପାଇବାରେ ଲାଗୁଥିବା ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ ।"

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଲଦାଖର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ, ୨୦୧୯ରେ ଲଦାଖ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପୁନର୍ଗଠନ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା, ଯଥା: ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ।

A file photo of the Srinagar Wing of the High Court of J&K and Ladakh
A file photo of the Srinagar Wing of the High Court of J&K and Ladakh (ANI)

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହଙ୍କ ପ୍ରତି "ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ" ପ୍ରକାଶ କରି ଲଦାଖର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭିକେ ସକ୍ସେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲଦାଖରେ ଏକ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା "କେବଳ ଦ୍ରୁତ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଲଦାଖର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାମୂହିକ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ।"

୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୧୯ରେ ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହାଇକୋର୍ଟର ନାମକରଣ "ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଲଦାଖ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ହାଇକୋର୍ଟ"ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ।

୧୬ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୧ରେ, ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଏକ ଆଦେଶ (ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ (ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା) ଆଦେଶ, ୨୦୨୧) ମାଧ୍ୟମରେ "ଦୀର୍ଘ ଏବଂ କଷ୍ଟକର" ନାମକରଣକୁ 'ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ହାଇକୋର୍ଟ'ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।

ଲଦାଖର ଲୋକମାନେ କ’ଣ ଲାଭ ପାଇବେ?

ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଲଦାଖର ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ସେବା ପାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ । ଏହା ଆଇନଗତ ସେବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲଦାଖରେ ନାଗରିକଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ?

ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲଦାଖ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି କୌଣସି ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲଦାଖରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ବେଞ୍ଚ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ଏବେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଙ୍କୁଚିତ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା, 'ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ'କୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୂର୍ଯ୍ୟ ସରୋବର ଯୋଜନା, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

JAMMU KASHMIR HIGH COURT
JAMMU KASHMIR LADAKH
ଲଦାଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ
HIGH COURT BENCH IN LADAKH
JAMMU KASHMIR HIGH COURT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.