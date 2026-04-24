ଆପ୍ କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା: ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଆପ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାର ସଙ୍କେତ

ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ, ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ଆପ ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ବିଜେପିରେ ବିଲୟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

Big blow to AAP, 3 MPs including Raghav Chadha joins BJP
ଆପ୍ କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା: ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କ ସମେତ 3 ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ (file photo-ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 24, 2026 at 4:03 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବିଭାଜନ ଦେଖାଦେଇଛି । ଆପ ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ ଏବଂ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ସହ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଦସ୍ୟ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜେପିରେ ବିଲୟ ହେବୁ ।"

ଚଢାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରଭଜନ ସିଂହ, ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ବିକ୍ରମ ସାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ୧୦ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ ପତ୍ର ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିଛୁ... ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଆମ ବ୍ୟତୀତ, ହରଭଜନ ସିଂହ, ରାଜିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା, ବିକ୍ରମ ସାହାଣୀ ଏବଂ ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କହୁଛି । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧରେ ଜଡିତ ଥିଲି । ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଥିଲା - ରାଜନୀତି ଛାଡି ଗତ 15-16 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କରିଥିବା ଜନସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କିମ୍ବା ଆମର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା । ତେଣୁ, ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ AAPର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଦସ୍ୟ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ।"

ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଆପ୍

ଆପ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ସମଗ୍ର ମାମଲାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆପ୍ ସରକାରଙ୍କ ଭଲ କାମରେ ବିଜେପି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି... ଆପର ସାତ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନେ ଏହି ସାତ ଜଣଙ୍କ ନାମ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ । ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନେତା ପଦରୁ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କୁ ହଟାଇଲା ଆପ୍


ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

