ETV Bharat / bharat

ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ‘ଆଣ୍ଟି-ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି’ ଗଢ଼ିଲା ଭୁଟାନ; ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ପ୍ରକୃତି ଓ ଉନ୍ନୟନର ଅଭିନବ ସମନ୍ୱୟ

ଗେଲେଫୁ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି, ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ଓ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଏକାଠି କରି ବିକାଶର ନୂଆ ମଡେଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭୁଟାନ। ସୋନିତ ଗୋସ୍ବାମୀଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

BHUTAN ANTI SMART CITY
Gelephu Mindfulness City (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 4, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗେଲେଫୁ (ଭୁଟାନ): ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, କୋଳାହଳ, କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଆସାମ ସୀମାନ୍ତର ଠିକ୍ ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଭୁଟାନର ଏକ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ବିକଶିତ ହେଉଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଟାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗେଲେଫୁ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ସିଟି (Gelephu Mindfulness City-GMC) ପ୍ରାୟ ୨,୫୦୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ରାଜକୀୟ ଚାର୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ (Special Autonomous Region-SAR) ଭାବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିର ଏକ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ହେଉଛି ଭୁଟାନର ରାଜା ଜିଗ୍ମେ ଖେସର ନାମଗ୍ୟେଲ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ।

ଏହି ସହର ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଟାନ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବିକାଶ ମଡେଲ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁଠି ପାରମ୍ପରିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ପ୍ରକୃତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ନବସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସକ୍ରିୟତା ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ‘ଏକ ଦେଶ, ଦୁଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା (One Country, Two Systems)’ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଏହି ସହର ଭୁଟାନର ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଓ ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତିର ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଭାବେ କାମ କରିବ। ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ, ବିଧାନ ଓ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ SARର ପ୍ରଶାସନ ଭୁଟାନର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହେବ।

BHUTAN ANTI SMART CITY
Gelephu Mindfulness City (ETV Bharat)

ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ, ମାନବ କଲ୍ୟାଣ, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଗ୍ରୋସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ (Gross National Happiness) ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ‘ଆଣ୍ଟି-ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୁବାଇ, ସିଙ୍ଗାପୁର କିମ୍ବା ନ୍ୟୁୟର୍କ ପରି ସହରରେ ଯେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଓ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଏ, ସେଠାରେ ଗେଲେଫୁର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବ ସୁଖ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା।

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡେନମାର୍କର ସ୍ଥପତି ବଜାର୍କ ଇଙ୍ଗେଲ୍ସ ଏହି ସହରର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସହରରେ କୌଣସି କୋଠାବାଡ଼ି ଗଛର ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସବୁଜ ଆର୍ଥିକ କରିଡର୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସଚେତନ ବୈଶ୍ୱିକ ନିବେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ।

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ବିଦେଶ ଗମନ (ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍)କୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।

ସରପାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ଡଜୋଙ୍ଖାଗ୍ ଛୋଗଦୁ ଥ୍ରିଜିନ୍ (ଅଧ୍ୟକ୍ଷ) ଏବଂ ସେରଶୋଙ୍ଗ ଗେୱୋଗର ଗୁପ୍ (ମୁଖ୍ୟ) ତ୍ସେରିଂ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “କଠୋର ଆଇନ, ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ଠା ହିଁ ଗେଲେଫୁ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ସିଟିକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛି।”

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭୁଟାନ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଅନୁମତି ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧,୨୦୦ ଟଙ୍କା Sustainable Development Fee (SDF) ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଡଲାରରେ ଆଦାୟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ସଡ଼କ ପଥରେ ଗେଲେଫୁକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SDF ବିନା ରହିପାରିବେ। “୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିହେବ,” ବୋଲି ତ୍ସେରିଂ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ GMC ଏକ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ।

ଗେଲେଫୁରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୁଟାନର ପାରୋ ଓ ଭାରତର କୋଲକାତାରୁ ବିମାନ ସେବା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଭୁଟାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନ ସଂସ୍ଥା ଡ୍ରୁକ୍ ଏୟାର (Druk Air) ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନ ଯାତାୟାତ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଆସାମର କୋକରାଝାର ଓ ଚିରାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ସଡ଼କ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଗେଲେଫୁକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇପାରିବ।

ତ୍ସେରିଂ କହିଛନ୍ତି, “ଭୁଟାନ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗେଲେଫୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଠାରେ ସେମାନେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ସହ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।”

ଗେଲେଫୁରେ ସବୁଠି ଭୁଟାନର ରାଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ମିଳେ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ, ଘର, ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ରାଜାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏନେଇ ତ୍ସେରିଂ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ହୃଦୟରେ ରାଜା ବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ନିଷ୍ଠା ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ରାଜାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ଓ କଲ୍ୟାଣ ସହିତ ହିଁ ସମସ୍ତ ଭୁଟାନବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଜଡ଼ିତ।”

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ୫ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ; ନେପାଳଠାରୁ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର ଆୟ କମ୍

TAGGED:

BHUTAN
GELEPHU MINDFULNESS CITY
ANTI SMART CITY
ଭୁଟାନ
BHUTAN ANTI SMART CITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.