‘ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଆମର’, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପାକ୍ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା
151ତମ ଇଣ୍ଟର- ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ୟୁନିଅନ ଅଧିବେଶନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ । ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ।
Published : October 21, 2025 at 11:11 AM IST
ଜେନେଭା: ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ । ଜେନେଭା ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 151ତମ ଇଣ୍ଟର- ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ୟୁନିଅନ (IPU) ଅଧିବେଶନରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ସହ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ । ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୃଢ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା, ଅଛି ଓ ସବୁବେଳେ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
Lok Sabha MP @AprajitaSarangi delivers India’s Right of Reply to Pakistan‘s statement at #IPU151@LokSabhaSectt @sansad_tv @IndianDiplomacy pic.twitter.com/z16MP9AyRp— India at UN, Geneva (@IndiaUNGeneva) October 20, 2025
IPU ଅଧିବେଶନରେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା:
ସ୍ବିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜେନେଭା ଠାରେ 151ତମ ଇଣ୍ଟର- ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ୟୁନିଅନ (IPU) ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ । ଏହି ଅଧିବନେଶନରେ ପାକିସ୍ତାନର ନେସନାଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ବାଚସ୍ପତି ସାଦିକ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅୟାଜଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସାଂସଦ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଆୟତର ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଆଣି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।"
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅପରାଜିତା:
ସେ କହିଛନ୍ତି, " 151ତମ ଇଣ୍ଟର- ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ୟୁନିଅନ (IPU) ଅଧିବେଶନରେ ପାକିସ୍ତାନର ନେସନାଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ବାଚସ୍ପତି ସାଦିକ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅୟାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମୋ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏହି ସଭାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଓ ଅଧିବେଶନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ । ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପାକିସ୍ତାନର ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ।" ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି," କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା, ଅଛି ଓ ସବୁବେଳେ ରହିବ ।"
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଅକ୍ଟୋବର 31 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ରୋଡ ରେଳଷ୍ଟେସନ: ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କେତେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ?
ଇଣ୍ଟର- ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ୟୁନିଅନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ଜେନେଭାରେ ମୋତେ ଭାଷଣ ରଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । ଏସିଆ- ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର ସାଂସଦମାନେ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ମୋ ଅଭିଭାଷଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।"
✨🇮🇳 India at #IPU151!— India at UN, Geneva (@IndiaUNGeneva) October 20, 2025
At the workshop “Breaking the Hunger Cycle: Addressing Food Security”, Lok Sabha MP @AprajitaSarangi showcased India’s targeted welfare efforts — including the PM Garib Kalyan Anna Yojana, ensuring food security for 800 million people! 🌾🇮🇳… pic.twitter.com/m2yj6Tt0Tn
ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ:
ଏହି ବୈଠକରେ ସେ କାତାରର ଦୋହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ନାଇଜରରେ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଆଉମଧ୍ୟ ବ୍ରେକିଂ ଦ ହଙ୍ଗର ସାଇକେଲ ( କ୍ଷୁଧା ଚକ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା) କର୍ମଶାଳାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପାଖାପାଖି 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଛି ।"