ଶିରିଡି ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ସଞ୍ଜୁକ୍ତା ସ୍ୱାଇଁ
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସୁନା ବ୍ରୋଚ୍, ଶିରିଡିରେ ଥିବା ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।
Published : May 16, 2026 at 1:11 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶିରିଡିରେ ଥିବା ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର (ସୁନା ବ୍ରୋଚ୍) ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ଭକ୍ତ ସଞ୍ଜୁକ୍ତା ସ୍ୱାଇଁ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀରେ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭକ୍ତ ସଞ୍ଜୁକ୍ତା ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ, ଗତ 17 ବର୍ଷ ଧରି ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶିରିଡି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇଥର ଶିରିଡି ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାଆନ୍ତି ।
ସଞ୍ଜୁକ୍ତା ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ସାଇ ବାବା ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ କେବେ କୌଣସି ମାନସିକ କରିନାହୁଁ କିମ୍ବା ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାଗିନାହୁଁ; ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଆମକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି । ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ, ସୁଖ-ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ବାବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ବାସ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ । ବାବା ଏହି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଲେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ, ସେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି । ବାବା ଆମକୁ ସେତିକି ସକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁଛୁ ।"
ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଳଙ୍କାରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାରିଗରୀ ଏବଂ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କୁନ୍ଦନ ଶୈଳୀର ଅଳଙ୍କାର କାମ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସଞ୍ଜୁକ୍ତାଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ।
ସଞ୍ଜୁକ୍ତା ସ୍ୱାଇଁ ଏହି ଅଳଙ୍କାରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଦରେ ରଖାଯାଇଥିଲେ । ପରେ ବାବାଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବ୍ରୋଚ୍ଟିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସାଇ ବାବା ସଂସ୍ଥାନର ଉପ-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭୀମରାଜ ଦରଡେଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ, ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତ ସଞ୍ଜୁକ୍ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସାଇ ବାବା ସଂସ୍ଥାନର ଉପ-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭୀମରାଜ ଦାରାଡେ କହିଛନ୍ତି, "ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆରତୀ ସମୟରେ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ ।"