କିଚେନ୍ ଅବଶିଷ୍ଟରୁ ଜଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ! ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭୋପାଳ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ୍ IoT-ଆଧାରିତ ସୋଲାର ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଷ୍ଟମ
ପନିପରିବା ଚୋପା, ଖାଦ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ଓ ଗୋବରରୁ ମିଳିବ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଓ ଜୈବିକ ସାର; କମିପାରେ LPG ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା
Published : May 12, 2026 at 4:35 PM IST
ଭୋପାଳ : ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଏବେ ଦେଖାଦେଇଥିବା LPG ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିଦେବ, ଖୋଦ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଓ ଗୋରୁ ଗୁହାଳ। ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କିଚେନରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରୁଥିବା ପନିପରିବା ଚୋପା, ଖାଦ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଗୋରୁ ଗୁହାଳର ଗୋବର ପାଲଟିବ LPG ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ। ଆଉ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଜଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା।
ଦେଶରେ LPG ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଦିନକୁ ଦିନ ମହଙ୍ଗା ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୋପାଳର IEHE (Institute for Excellence in Higher Education)ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ IoT-ଆଧାରିତ ସୋଲାର ବାୟୋଗ୍ୟାସ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଘରୋଇ ଅବଶିଷ୍ଟକୁ, ଉଭୟ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଓ ଜୈବ ସାରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଘରୋଇ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମନେରଖି ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଓ IoT (Internet of Things) ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଏଥିରୁ ଉତ୍ତମ ମାନର ଜୈବିକ ସାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ।
ଏହି ଅଭିନବ ଉଦ୍ଭାବନ ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ମେଘନା ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଯାବତ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଡିଜାଇନକୁ ପେଟେଣ୍ଟ୍ ମିଳିସାରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ LPG ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମେଇବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କାମ କରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ସିଷ୍ଟମ ?
IoT-ଆଧାରିତ ସୋଲାର ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ରୋଷେଇଘର ଅବଶିଷ୍ଟ, ଗୋବର ଓ କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟ ଆଦିକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟର୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପକାଯାଏ। ସେଠାରେ ଅନାଏରୋବିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଘଟିତ ହୋଇ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ରନ୍ଧନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ପାରମ୍ପରିକ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଗ୍ୟାସ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ସମେତ ହିଟିଂ ଓ ମିକ୍ସିଂ ସିଷ୍ଟମ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ସମ୍ଭାଳିପାରିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଋତୁରେ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବପର ହେବ।
ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ସହ ସ୍ମାର୍ଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସମନ୍ୱୟ
ଏଥିରେ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ସହ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଚମତ୍କାର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସୋଲାର ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ (PV) ପ୍ୟାନେଲ ଓ ସୋଲାର ଥର୍ମାଲ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସୋଲାର PV ୟୁନିଟ୍ ସେନସର୍, ମୋଟର ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇଥାଏ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୋଲାର ଥର୍ମାଲ ୟୁନିଟ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟରର ତାପମାତ୍ରାକୁ 30ରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ସେନସରମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ତାପମାତ୍ରା, ଗ୍ୟାସ ଚାପ, ସ୍ଲରି ସ୍ତର, pH ଭ୍ୟାଲୁ ଏବଂ ମିଥେନ ଘନତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟକୁ ପଠାଯାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ହିଟିଂ ଓ ମିକ୍ସିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଚାଲୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ।
ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ମିଳିବ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ ତଥ୍ୟ
ଏହି ସିଷ୍ଟମର ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର IoT-ଆଧାରିତ ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମରେ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ, ତାପମାତ୍ରା, ଚାପ ସ୍ତର ଓ ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମର ଗତିବିଧି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅସାମାନ୍ୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆଲର୍ଟ ପଠାଯିବ। ସ୍ମାର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୁରକ୍ଷା ଭାଲ୍ଭ(Safety Valve)କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବ, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।
ଗ୍ୟାସ ସହ ମିଳିବ ଜୈବକ ସାର
ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାୟୋ-ସ୍ଲରିକୁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣସ୍ତରୀୟ ଜୈବିକ ସାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର ଏହି ସାର ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଘରୋଇ ଓଦା ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଉପଯୋଗୀ ଶକ୍ତି ଓ ସାରରେ ପରିଣତ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରାମିଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଗେମ୍-ଚେଞ୍ଜର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, କୃଷିପ୍ରଧାନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁବିଧା ସୀମିତ ଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। କମ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପରିଚାଳନା ଓ ସୁଲଭ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଶସ୍ତା ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୁଳ ଶକ୍ତି ସମାଧାନ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବୃହତ୍ ପରିମାଣରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ LPG ବ୍ୟବହାର କମିବା ସହ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।