ଦୀର୍ଘ ୯ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବଦଳିବ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟମ, ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବ 'ଭାରତୀୟ ବାୟୁଯାନ ନିୟମ-୨୦୨୬'
୧୯୩୭ରୁ ପ୍ରଚଳିତ Aircraft Rules ବଦଳରେ ଆସିବ ନୂଆ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ବିମାନର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ।
Published : November 2, 2026 at 6:14 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 'ଭାରତୀୟ ବାୟୁଯାନ ନିୟମ-୨୦୨୬' (Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026)କୁ ଅଧିସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ ୯ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ୧୯୩୭ ମସିହାର Aircraft Rulesର ସ୍ଥାନ ନେବ।
ବିମାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ନିର୍ମାଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବିମାନ ମାଲିକ, ପରିଚାଳକ, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ନୂଆ ନିୟମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ବିମାନର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର। କୌଣସି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ମାନଦଣ୍ଡ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ବିମାନର ଡିଜାଇନ୍, ନିର୍ମାଣ ମାନଦଣ୍ଡ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମରାମତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁମୋଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିମାନର ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ନିରନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ରହିବେ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ପାଇଲଟ୍, ବିମାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ସମେତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଲାଇସେନ୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷା, କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପର୍କିତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ, ନିଲମ୍ବନ କିମ୍ବା ବାତିଲ୍ କରିବାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନା, ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପାଇଲଟ୍ ଓ କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ସୀମା ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଥକ୍କାପଣ ରୋକିବା ସହ ବିମାନ ପରିଚାଳନାରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏଥିସହ ମୂଳ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଟିକସ, ବିଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍କ, ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ୍ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନୀତିର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିମାନ ଭଡ଼ା ଉପରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA)ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ (Aerodrome Licensing) ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିୟମରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରାୟ ୯୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି।