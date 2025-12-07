ଭକ୍ତିରେ କଲେ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଭାରତନାଟ୍ୟମ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ପାହାଡ ଚଢି ରେକର୍ଡ କଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ
Published : December 7, 2025 at 7:41 PM IST
କୋପ୍ପାଲ(କର୍ଣ୍ଣାଟକ):କଳାକାରର କଳା ପ୍ରତି ଥାଏ ଭକ୍ତି । ହେଲେ ସେ ଭକ୍ତିରେ କରିଥିଲେ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ । 200 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନାଦ୍ରି ପାହାଡ ଚଢିଥିଲେ ନୃତ୍ୟାଭିନୟକରି । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତନାଟ୍ୟମ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହର୍ଷିତା ଏନ. । ସେ 8 ମିନିଟ 54 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହି ପାହାଡର 575 ପାହାଚ ଚଢି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ନିରନ୍ତର ଭାରତନାଟ୍ୟମ ପରିବେଷଣ କରି ଯାଇଥିଲେ ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୋପ୍ପାଲ ଜିଲ୍ଲାର ଅଞ୍ଜନାଦ୍ରି ପାହାଡ଼ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆରାଧ୍ୟ ପୀଠ । ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ରଖି ଆସିଥାନ୍ତି । ହର୍ଷିତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ନାଚି ନାଚି ପାହାଡ ଚଢିବା । ତାଙ୍କର ଏପରି ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ।
ଜଟିଳ ନୃତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମିଶାଇ ପାହଡ ଚଢିଥିଲେ
ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁର ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାହାଡର ଏତେ ପାହାଚ ଚଢିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ହେଲେ ହର୍ଷିତା ଏନ. ଏହା କରି ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିଅନ୍ତି। ହର୍ଷିତା ଏହାର ଅଧା ସମୟରେ ଏହି ଜଟିଳ ନୃତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମିଶାଇ ପାହଡ ଚଢିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ କରିଥିଲେ ।
ରାମଙ୍କ ନାମ ନେଇ ୟାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ
ହର୍ଷିତା ପାହାଡ ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନାମ ନେଇ ୟାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ରାସ୍ତା ସାରା ଭାରତନାଟ୍ୟମର ପଣ୍ଡିୟନଲ୍ଲୁର ଏବଂ ତାଞ୍ଜାବୁର ଶୈଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଥିଲେ ।
ହର୍ଷିତା ନିଜର ଏହି ସଫଳତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ, ସେ ସାତ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନାଚ ଶିଖି ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ବିଶିଷ୍ଟ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ମଞ୍ଜିରୋ ଚନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ । ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ କୁଚିପୁଡ଼ି କଳା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଞ୍ଜଦରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମୋର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ମୋ ମାଆ କହିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ନାଚିଲେ ହେବନି, ନାଚିବା ସମୟରେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପାରିଲେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବୁ । ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାବରେ ନେଇଥିଲି । ଆଜି ଏହାକୁ ପୂରଣ କରି ପାରିଛି। ‘
