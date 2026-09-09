ନାମରେ ବନାନଗତ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସିଏନଆର ରାଓଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ନୋଟିସ; ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଓଙ୍କ ଉଭୟ ରେକର୍ଡକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ନୋଟିସ ଜାରି କରି ନ ଥିଲେ ।
Published : September 9, 2026 at 4:57 PM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବନାନଗତ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଫେସର ସିଏନ ରାଓଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏ ନେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବୁଧବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ବିଶେଷ ସଘନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଏହି ସମୟରେ 92 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସିଏନଆର ରାଓଙ୍କ ନାମରେ ବନାନଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏ ନେଇ ରାଓଙ୍କୁ ନୋଟିସ ମିଳିଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଛି ।
ଏକ ପୁରୁଣା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ "Prof CNR Rao" ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରେକର୍ଡରେ ତାଙ୍କର ପଦପଦବୀ ତଥା ଉପାଧିରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମହେଶ୍ୱର ରାଓ କହିଛନ୍ତି ମଲ୍ଲେଶ୍ୱରମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ SIR ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି । ତେବେ ଏ ନେଇ ପ୍ରଫେସର ସିଏନଆର ରାଓଙ୍କୁ କୌଣସି ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଓଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗଣନା ଫର୍ମ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ SVEEP ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୱେଷ୍ଟ ସିଟି କର୍ପୋରେସନ କମିଶନର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏହା ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା । ଏହାକୁ ନୋଟିସ ଜାରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ' ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ପୂର୍ବର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରେକର୍ଡରେ ରାଓଙ୍କ ନାମର ବନାନ ଭିନ୍ନ ଥିବାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥିଲା । ଅଧିକାରିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଓ 2002 ମସିହାରେ ଭୋଟର ଭାବେ ତାଙ୍କର ନାମ ମଲ୍ଲେଶ୍ୱରମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇଥିଲେ । ଏହି ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଭାଗ ନଂ 129 କ୍ରମିକ ନଂ 431ରେ "Rama" ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର 157-ମଲେଶ୍ୱରମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଭାଗ ନଂ-59 ଏବଂ କ୍ରମିକ ନଂ 187ରେ ତାଙ୍କର ନାମ "Professor C N Rao M" ରହିଛି ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭୋଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଭୟ ରେକର୍ଡକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ନୋଟିସ ଜାରି କରି ନ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମରିକ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୦୧୩ରେ ଭାରତକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଦୁର୍ବଳ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ GDP ୭.୮%: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ