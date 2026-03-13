ETV Bharat / bharat

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ଟୀକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍‌ର 3 ଦଶନ୍ଧିର ଯାତ୍ରା

ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ 30 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ଜିନୋମ ଭ୍ୟାଲି ଫ୍ୟାସିଲିଟି (Genome Valley facility) ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

Bharat Biotech's 3-decade journey in scientific excellence and vaccination
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ଟୀକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍‌ର 3 ଦଶନ୍ଧିର ଯାତ୍ରା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 13, 2026 at 4:29 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୈଜ୍ଞାନିକ ନବସୃଜନ, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ (Bharat Biotech) ଏହି ଯାତ୍ରାରେ 30 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ଏହାର 30ତମ ସ୍ବନକ୍ଷେତ୍ର ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର ବିଗତ 3 ଦଶନ୍ଧିର ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିନୋମ ଭ୍ୟାଲି ଫ୍ୟାସିଲିଟି (Genome Valley facility) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।


ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. କ୍ରିଷ୍ଣା ଏଲା ଓ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଚିତ୍ରା ଏଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ଯାତ୍ରା ସହିତ ବିଶ୍ବର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

Bharat Biotech unique logo
ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଲୋଗୋ (ETV Bharat)

ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍‌ର ଯାତ୍ରା:

1996 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣା ଏଲା ଜିନୋମ୍ ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ସୁଚିତ୍ରା ଏଲା, ଭାରତର ଟୀକାକରଣର ନବସୃଜନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଉପକଣ୍ଠରେ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ, ଗବେଷଣା-ଚାଳିତ ଟିକା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହବ୍ ଓ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି । ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ସୁଲଭ, ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ଟିକାର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉଦ୍ଭାବକ ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।

Suchitra Ella (L) and Dr Krishna Ella
ସୁଚିତ୍ରା ଏଲା (ବାମ) ଓ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣା ଏଲା (ETV Bharat)

'ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତି'
ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଡ. କୃଷ୍ଣା ଏଲା କହିଛନ୍ତି,"ତିରିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଆମେ ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମାଧାନ କରିପାରିବ । ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ନବସୃଜନ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତି । ଆମ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକା, ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଏବଂ 'ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏକ ଅଧିକାର, ଏକ ସୁବିଧା ନୁହେଁ' ବିଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।"

'ଭାରତକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ'

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଚିତ୍ରା କେ ଏଲା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଯାତ୍ରା ଆମ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆମ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଥିବା ଗବେଷକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆମ ଟୀକା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ । ଆମେ ଆମର ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମର ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମର ନିଜର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲୁ । କାରଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଭାରତକୁ ଅନୁସରଣ ନୁହେଁ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ ।"

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶୈଳୀରେ ବିକଶିତ କୋଭିଡ-19 ଟିକା:
କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶୈଳୀରେ ବିକଶିତ କୋଭିଡ-19 ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ସହିତ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚତୁରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପରିଷଦର ସହଯୋଗରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ-ବେସରକାରୀ ସହଭାଗୀତା ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ, କୋଭାକ୍ସିନ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଟିକା ବହୁ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଅନୁମତି ପାଇଥିଲା । ଆଧୁନିକ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ଟୀକାକରଣ ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଶିତ ଟିକା:
ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ମଧ୍ୟ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି । ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରାବିଜ୍‌ ଟିକା ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ଏହା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛି । ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜର ପ୍ରୋଫିଲାକ୍ସିସ୍ (post-exposure prophylaxis) ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ଟିକା ବିକାଶ କରିବାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛି । ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ସୁଲଭ ଟିକା ନବସୃଜନରେ ନିଜକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

