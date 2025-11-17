ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ନାଁରେ ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ 32 କୋଟି ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ନାଁରେ ବଡ ଧରଣର ଠକେଇ । ଜଣେ 57 ବର୍ଷୀୟ ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର ଧମକ ଦେଇ 31.83 କୋଟି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ।
Published : November 17, 2025 at 5:23 PM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁର: ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ବୋଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇ । ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ତଥାପି ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ଠକେଇରେ ପଡି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଉଛନ୍ତି । ଏମିତି ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରରୁ । ଜଣେ 57 ବର୍ଷୀୟ ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏପରି ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର ଧମକ ଦେଇ 31.83 କୋଟି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁର ଇନ୍ଦିରାନଗରରେ ଜଣେ 57 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସିଇଏନ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ନାଁରେ ଆଜି ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଠକେଇ ହୋଇଛି ତା ଭିତରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଠକେଇ ।
ପ୍ରଥମେ କୋରିଅର ନାଁରେ ଆସିଲା ଧମକ
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଜଣେ ଠକ ଡିଏଚଏଲ କୋରିଅର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିନିଧି ପରିଚୟ ଦେଇ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥଲେ । କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ତିନୋଟି କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ, 4ଟି ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଏମଡିଏଚ ଔଷଧ ଥିବା ଏକ ପ୍ୟାକେଟ ଅନ୍ଧେରୀ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ କୋରିଅର ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ କହିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି କୋରିଅର ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ହେଲେ ଉକ୍ତ ଦଲାଲ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏହା ଏକ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ଏହି ପ୍ୟାକେଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି । ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ସେଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଲେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଫସେଇ ଦେବାର ଧମକ ଦେଲେ
ହେଲେ ମହିଳାଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର କଲ୍ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ବେଶରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଦଲାଲଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ନ ଜଣାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ବି ସେ ଜଣାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ପୂରା ପରିବାରକୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦେବେ ।
ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘର ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ । କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଠକ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଯାହା କହିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ । କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଦୀପ ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ କରି ନିଜକୁ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କହିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ରାହୁଲ ଯାଦବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା କାମ ଦିଆଗଲା ।
ଆରବିଆଇ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ ନାଁ କହି ନେଇଗଲେ ସଂପତ୍ତି
ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ । 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦୀପ ସିଂହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆରବିଆଇର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଯେପରି କହିଲେ ମହିଳାଜଣକ ସେମିତି କରି ଚାଲିଲେ ।
ଠକମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାଜଣକ ନିଜର ଏଫଡି ରାଶିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରାୟ ୧୮୭ଟି କାରବାରରେ ୩୧.୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଠକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ହସ୍ତାନ୍ତର ଧନ ଫେରି ପାଇବେ । 2025 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ । ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଠକମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।
ବର୍ଷେ ପରେ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ
ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାର ସମୟ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଠକମାନେ ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଇବାର ବିଭିନ୍ନ ବାହନା ବାହାର କଲେ । ସେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ସେ ଠକାମିରେ ପଡିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସେ 2025 ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ବୋଙ୍ଗଲୁର ସାଇବର ଅପରାଧ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ପୁଅର ବାହାଘର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ବୋଲି ମହିଳାଜଣକ କହିଛନ୍ତି ।
