ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା; ହସ୍ପିଟାଲ୍ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ବୋରିଂ ଏଣ୍ଡ୍ ଲେଡି କର୍ଜନ ହସ୍ପିଟାଲର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା । ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : April 29, 2026 at 8:47 PM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଆଜି (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଫଳରେ ବୋରିଂ ଏଣ୍ଡ୍ ଲେଡି କର୍ଜନ ହସ୍ପିଟାଲର (Bowring and Lady Curzon Hospital) କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଯାହାଫଳରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ସମେତ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫୁଟ୍ପାଥ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପଥଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଫସି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଫୁଟ୍ପାଥ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପଥଚାରୀ ଏକ ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ବର୍ଷା ପବନ ଜୋର ହେବାରୁ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଜରିପାଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ।" ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି,"ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ବଢିଥିଲା । ଲୋକମାନେ ଜରିପାଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ଥଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । "
ଏହାପରେ ଖବର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଭୁଶୁଡ଼ି ଥିବା କାନ୍ଥ ତଳରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ । ତଥାପି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାଇପାରନ୍ତି । ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ୱିଲସନ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।