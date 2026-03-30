ତାଳସାରୀରେ ସୁଟିଂ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ବେଙ୍ଗଲୀ ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ଅରୁଣୋଦୟ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ତାଳସାରୀରେ ସୁଟିଂ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ବେଙ୍ଗଲୀ ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ଅରୁଣୋଦୟ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ତାଳସାରୀରେ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ବଙ୍ଗଳା ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକ ବଙ୍ଗଳା ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ଅରୁଣୋଦୟ ବାନାର୍ଜୀ
Published : March 30, 2026 at 6:59 AM IST
କୋଲକାତା: ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ତାଳସାରୀରେ ସୁଟିଂ ବେଳେ ଅଘଟଣ । ସୁଟିଂ ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ଅରୁଣୋଦୟ ବାନାର୍ଜୀ (43) । ଏକ ବେଙ୍ଗଲୀ ଧାରାବାହିକର ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ ବୋଟରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାହୁଲ ବାନାର୍ଜୀ ତାଳସାରୀରେ 'ଭୋଲେ ବାବା ପାର କରେଗା' ନାମକ ଏକ ଧାରାବାହିକର ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ । ସୁଟିଂ ସମୟରେ ବୋଟରୁ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
'ଭୋଲେ ବାବା ପାର କରେଗା' ଧାରାବାହିକରେ ରାହୁଲଙ୍କ କାକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତା ଭାସ୍କର ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧାରାବାହିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ତାଲାସାରୀ ଯାଇଥିଲେ । ସୁଟିଂ ଶେଷ କରିବା ପରେ, ଟିମ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ତାଲାସାରୀରେ ରହିଥିଲେ ।
ଭାସ୍କର ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି "ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ବାକି ଥିବା ଆଉ କିଛି ସଟ୍ ଶେଷ କରି ଯିବେ । କିନ୍ତୁ ପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ । ଆମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲୁ ଯେ ଏପରି କିଛି ଘଟିବ । ଜଣେ ସୁସ୍ଥ, ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଚାଲିଗଲେ ।"
ରାହୁଲ ବାନାର୍ଜୀ ବଙ୍ଗଳା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଥିଲେ । ରାଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 'ଚିରୋଦିନୀ ତୁମ୍ମି ଜେ ଆମର୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାହୁଲ ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ରାହୁଲ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପଡକାଷ୍ଟ, 'ସହଜ କଥା' ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା ।
ରାହୁଲ ଅରୁଣୋଦୟ ବାନାର୍ଜୀ 16 ଅକ୍ଟୋବର 1983 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ଏକ ନାଟ୍ୟ କଳାକାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପିତା ବିଜୟଗୋର ଆତ୍ମାପ୍ରକାଶ ନାମକ ଏକ ନାଟ୍ୟ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ । ରାହୁଲ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ କାମ କରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ 'ଲଭ୍ ସର୍କସ୍', 'ଶୋନୋ ମୋନ୍ ବୋଲି ତୋମାୟ', 'ନା ହନ୍ନ୍ୟତେ', ଏବଂ 'କାଗୋଜେର ବୋଉ' ଭଳି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ, ସେ 'ସହଜ କଥା' ଭଳି ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ନିଜର ପାଦ ଥାପିବା ପୂର୍ବରୁ, ରାହୁଲ ଥିଏଟରରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ । ପରେ ସେ ଟେଲିଭିଜନକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜୀ ବଙ୍ଗଳା ଶୋ' 'ଖେଳା' ସହିତ ପରିଚିତି ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଭୂମିକା ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଣି ଦେଇଥିଲା ।