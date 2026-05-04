ବେଙ୍ଗଲ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ: "ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଗଙ୍ଗାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଠି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି"- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ବିଜୟୀ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସାମରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଛି ।

Bengal Victory Celebrations: "From Gangotri to Ganges, lotuses are blooming everywhere" - PM Modi
ବେଙ୍ଗଲ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ: "ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଗଙ୍ଗାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଠି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି"- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 4, 2026 at 9:45 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ବଙ୍ଗାଳି ପୋଷାକ ଧୋତି-କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧି ସମାରୋହରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।

ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦିନ । ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ତାହା ମୁଁ ଆଜି ସାରା ଦେଶର ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖୁଛି ।"

ସେ କହିଥିଲେ, "ଜଣେ କର୍ମୀ ଭାବେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଖୁସିରେ ଅଂଶୀଦାର । ଆଜି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ । ଏହା ଦେଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଘୋଷଣା କରିବାର ଦିନ । ଏହା ବିଶ୍ୱାସର ଦିନ । ଭାରତର ମହାନ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପରେ ବିଶ୍ୱାସ, 'ଏକ ଭାରତ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ' ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱାସ ।"

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମ, ପୁଡୁଚେରୀ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କେରଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି । ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି । ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ, ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ, ପୁଣି ଥରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି; ସେମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି । ଆପଣମାନେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଆମର ଶିରା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ଏହା ଆମ ଶିରା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଧାରା । ଆଜି କେବଳ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜିତିନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି । ଆମର ସମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଜିତିଛି ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ 93% ମତଦାନ ନିଜସ୍ୱ ଭାବେ ଐତିହାସିକ । ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଭୋଟର ମତଦାନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚିତ୍ର ଭାବେ ରୂପ ନେଉଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଏହାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ, ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଇତିହାସ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବ ।"

ମାତା ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜେପି-ଏନଡିଏ ସରକାର

ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଗଙ୍ଗା ବିହାର ବାହାରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଗଙ୍ଗାସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଜି, ବଙ୍ଗଳାର ବିଜୟ ସହିତ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଗଙ୍ଗାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆଜି ମାତା ଗଙ୍ଗା ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜେପି-ଏନଡିଏ ସରକାର ଅଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 2013ରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ମୋତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କାଶୀ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରିଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱଭାବିକ ଭାବେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନା କେହି ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ । ମାତା ଗଙ୍ଗା ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ । ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ, ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଗଙ୍ଗା ସହିତ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି । ମାତା କାମାକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି । ଆସାମର ଲୋକମାନେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି-ଏନଡିଏ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ।

ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ...

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଭାବେ ମୋ ମନରେ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି । ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ​​ଆଜି କେତେ ଶାନ୍ତି ପାଇଥିବ । 1951 ମସିହାରେ ଜନସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଶ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ମରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳରେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବୋପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଡକ୍ଟର ମୁଖାର୍ଜୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ବଙ୍ଗର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଆଜି 4 ମେ 2026ରେ, ବଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ବଙ୍ଗର ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡି ହୋଇଛି । ଆଜିଠାରୁ ବଙ୍ଗ ଭୟମୁକ୍ତ ଏବଂ ବିକାଶର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।"

