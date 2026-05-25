ଫାଲଟା ବିଧାନସଭା ପୁନଃନିର୍ବାଚନ; ବିଜେପି ବିଜୟୀ, 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଟିଏମସି
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI)ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : May 25, 2026 at 8:49 AM IST|
Updated : May 25, 2026 at 9:47 AM IST
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଲଟା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଏହି ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ପୁନଃନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ରବିବାର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ୧,୦୯,୦୨୧ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଫଳାଫଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଟିଏମସି ଏହି ସ୍ଥାନରେ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛି ।
ସିପିଆଇ-ଏମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି । କଂଗ୍ରେସ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଟିଏମସିର ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ତେଲେଗୁ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ 'ପୁଷ୍ପା' ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆସନରେ ବିଜୟ ପରେ ବିଜେପି ହାତରେ 208 ଆସନ ଥିବା ବେଳେ ଟିଏମସି 80, କଂଗ୍ରେସ 2 ଏବଂ ସିପିଏମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ରହିଛି । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଆସନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ ଝଟକା ଲାଗିଛି । କାରଣ ଏହି ଆସନକୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଗଡ କୁହାଯାଏ ।
ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ଫାଲଟା ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ "ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ" ଏବଂ "ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଂଶୁ 1,49,666 ଭୋଟ, ସିପିଆଇ-ଏମ୍ ର ଶମ୍ଭୁ କୁର୍ମି 40,645 ଭୋଟ, କଂଗ୍ରେସର ଅବଦୁର ରଜ୍ଜଲ ମୋଲ୍ଲା 10,084 ଭୋଟ ଏବଂ ଟିଏମସିର 'ପୁଷ୍ପା' 7,783 ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି।
ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଫାଲଟାର ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଟିଏମସି ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର "ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ମଡେଲ" ଏବେ "ପରାଜୟର ମାର୍ଜିନର ମଡେଲ" ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିଜେପିର ବିଜୟକୁ ସ୍ୱାଗତ-
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଫାଲଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପୁନଃନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିଜୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫଳାଫଳ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
