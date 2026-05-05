ଅଶାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ଜାଳିଲେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଟିଏମସି ଅଫିସ, ସମ୍ପୃକ୍ତି ମନା କଲା ବିଜେପି
ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Published : May 5, 2026 at 2:12 PM IST
କୋଲକତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବିଜେପି । ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଖୁସିରେ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ଫରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ମାହୋଲ । ଅନ୍ୟପଟେ ସୋମବାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ । ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କୋଲକତାର ଟଲିଗଞ୍ଜ ଓ କସବା, ବରୁଇପୁର, କମରହାତୀ, ବରନଗର, ହାୱଡା ଓ ବହାରମପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ଟିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ଏଭଳି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ।
ଟିଏମସି ଅଫିସରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା
ଆସାନସୋଲ ଅଫିସର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି ଟିଏମସି । ଟିଏମସି କହିଛି ‘‘ଶାସନକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ବିଜେପି ନିଜର କୁତ୍ସିତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଫଳାଫଳ ଆସିବା କ୍ଷଣି ‘ଗେରୁଆ ବ୍ରିଗେଡ’ ନିଜର ଅସଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇଛି । ଆସାନସୋଲ ଟିଏମସି ଅଫିସରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନକୁ ଜାହିର କରୁଛି । ଏବେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଗୋଦି ମିଡିଆ ? କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ଉପୁଜିଛି ? କାହିଁକି ଟିଏମସିକୁ ଟାର୍ଗେଟ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ? ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କଲମରୁ କାଳି ସରିଯାଇଛି କି’’ ?
The BJP’s dirty game of trampling democracy with the arrogance of power has begun!— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 4, 2026
As soon as the results are out, the 'Saffron Brigade' is showing its true colors.
The vandalism at the Asansol TMC office proves they have zero respect for democratic values or basic decency.… pic.twitter.com/OOysgbk6EL
ଟିଏମସିର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ରାହୁଲ ସିହ୍ନା । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏହା ହୁଏତ ଟିଏମସିର ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ ବ୍ୟାପାର । ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା କି କର୍ମୀ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ’’।
ନେତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଚିରିଲେ ହୋଡିଂ ଭାଙ୍ଗିଲେ
ଟଲିଗଞ୍ଜ ବିଜୟଗଡ ନେତାଜୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁପ ବିଶ୍ବାସଙ୍କ ଅଫିସରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସି କିଛି ତାଙ୍କ ହୋଡିଂ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ରୁବି କ୍ରସିଂରେ ଥିବା ଟିଏମସି କାଉନସିଲର ସୁଶାନ୍ତ ଘୋଷଙ୍କ ଅଫିସରେ ବିଜେପି ପତାକା ଧରି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଟିଏମସି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ‘‘ଶାସନକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ବିଜେପି ତାର ଅସଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇଛି । ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ମୁର୍ସିଦାବାଦସ୍ଥିତ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ହିଁ ବିଜେପିର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା । ବିଜେପି ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ’’।
The BJP has exposed its true face the moment it came to power. In Jalpaiguri Ward 14, BJP-backed miscreants have unleashed vandalism at our Trinamool Congress party office.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 5, 2026
This destruction and deliberate attempt to create unrest is the real face of the BJP. pic.twitter.com/2xrIPsoZjZ
ହାୱଡା ଉଦୟନାରାୟଣପୁରରେ ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଦଳ କହିଛି ଯେ ‘‘ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମୀର ପଞ୍ଜାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ସେମାନଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ’’।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଟିଏମସି ଭିଡିଓ
ଉତ୍ତର କୋଲକତାର ମାନିକତଲାରୁ ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରେୟା ପାଣ୍ଡେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ନେତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ଗଣତି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମାନେ ମାଡ ମାରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ ବିଜେପିର ତାପସ ରଏଙ୍କ ଠାରୁ 15 ହଜାର 644 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ସିଲିଗୁଡି ଟିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେହି ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଟିଏମସି । ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡି ପାରିନାହିଁ ।
BJP has crossed all limits by setting the TMC office in Siliguri on fire. They are consumed by a thirst for destruction.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 4, 2026
How is the Godi Media silent now?
Such destructive tactics reveal their true autocratic nature. pic.twitter.com/Z2iYNkaP8l
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିଏମସି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଯାହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ରାହୁଲ ସିହ୍ନା । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘2021 ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ଆମର ଅନେକ ଅଫିସରେ ଟିଏମସି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ପୋଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ।’’
