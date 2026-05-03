ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ, ବଜାରରେ 'ମୋଦି ଭୋଗ' ଏବଂ 'ଜୟ ବଙ୍ଗଳା' ରସଗୁଲାର ଚହଳ
ମେ ୪ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମିଠା ଦୋକାନୀମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି । ଅତ୍ୟଧିକ ଚାହିଦା ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି !
Published : May 3, 2026 at 8:49 PM IST
ମୋନୋଜିତ ଦାସ
MODI BHOG VS JOY BANGLA RASOGOLLA କୋଲକାତା: ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଭାବନା । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ: ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର କଥା ଆସେ, ଏହି ଭାବନା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ । ସୋମବାର ମେ 4 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ କୋଲକାତାର ମିଠା ବଜାର ସବୁ ସଜେଇ ହୋଇଯାଇଛି । ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀମାନେ କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭା ନିର୍ରବାଚନ ବିଜୟର ରଙ୍ଗ- ଗୈରିକ କି ସବୁଜ - ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଠାର ସ୍ୱାଦରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ।
ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଠା
ବଙ୍ଗଳାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନା ପୁରୁଣା ସରକାର ଫେରିବ? ସମସ୍ତେ ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ମିଠା ଦୋକାନ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆଶା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୈରିକ ଠାରୁ ସବୁଜ ଶିବିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଜୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମିଠା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
କୋଲକାତାର ଏକ ପୁରୁଣା ମିଠା ଦୋକାନୀ ନବିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏକ ଗୈରିକ ରଙ୍ଗର ରାଜଭୋଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ "ମୋଦି ଭୋଗ" ନାମ ଦିଆଯାଇଛି । ଠିକ୍ ସେପଟେ, ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ସବୁଜ ରସଗୋଲା, ଯାହାକୁ "ଜୟ ବଙ୍ଗଳା" ନାମ ଦିଆଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବାଦ୍ ବଜାରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।
କ୍ଷମତାର ସିଂହାସନରେ କିଏ ବସିବ?
ଏହି ସସ୍ପେନ୍ସ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଉଭୟ ଶିବିରର କର୍ମୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ବିଜୟ ଆଶାରେ ମିଠା ସହିତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଦୋକାନ ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
ଦୋକାନ ମାଲିକ ଧୀମାନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀ କୋଲକାତା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦୋକାନରୁ କେଶର ରାଜଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ, ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜଭୋଗକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ 'ମୋଦି ଭୋଗ' ନାମ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସବୁଜ ରସଗୋଲାକୁ 'ଜୟ ବଙ୍ଗଳା ରସଗୋଲା' ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନୀ ମିଠାର ମୂଲ୍ୟ
ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ବିଜୟୀ ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଡର ଆଧାରରେ, ମିଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଏଥର ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ 12,000 ରାଜଭୋଗ ଏବଂ ରସଗୋଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜଭୋଗ ଏବଂ ରସଗୋଲା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡକୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
ମିଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ରଣନୀତି
ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୋକାନର ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ସୌତିକ୍ ମୋଇରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବଡ଼ ଅର୍ଡର ମିଳି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ "ଗୈରିକ ଶିବିର" (ବିଜେପି) ଏବଂ "ତୃଣମୂଳ ଶିବିର" (ତୃଣମୂଳ) ଉଭୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି । ଅନେକ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ବହନ କରି "ସନ୍ଦେଶ" ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି, 4 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହି ମିଠାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ମିଠା ଦୋକାନର ମାଲିକ ସୋମନାଥ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନିଟି ପ୍ରକାରର ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଯେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ, ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମିଠା ଅର୍ଡର କରିବେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିତିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଦେବେ । ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହୁଁ । ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମସ୍ତ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ।"
ଉଭୟ ଶିବିରର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଉଭୟର କର୍ମୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ସନ୍ଦେଶ, ରସଗୁଲା ଏବଂ ରାଜଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି । ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ତା ସହିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ବିଳମ୍ବିତ ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତେ ଅର୍ଡର କରିଥିବା ମିଠା ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ ଗରମ ରସଗୁଲା ଖାଇ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ