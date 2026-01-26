ଅଟାରୀ ସୀମାରେ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉତ୍ସବ: ଉତ୍ସାହରେ ବିଏସଏଫ ଯବାନ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟରେ ସୀମା ପ୍ରକମ୍ପିତ
26 ଜାନୁଆରୀରେ ଅଟାରୀ-ୱାଘା ସୀମାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉତ୍ସବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
Published : January 26, 2026 at 11:08 PM IST
BEATING RETREAT CEREMONY ଅମୃତସର (ପଞ୍ଜାବ): ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ପଞ୍ଜାବ ଅମୃତସରର ଅଟାରୀ-ୱାଘା ସୀମାରେ ବିଟିଂ ଦ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପରିବେଶ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ "ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ" ଏବଂ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାହସୀ ବିଏସଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ଅଟାରୀ ସୀମାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସମାରୋହ ବିଶେଷ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥାଏ ।
"ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ" ଏବଂ "ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ" ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସାହସୀ ବିଏସଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଟାରୀ ସୀମାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଅଟାରୀ ସୀମାରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସାହସିକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରାଯାଉଥିଲା । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ "ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ," "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ଏବଂ "ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ" ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଟାରୀ-ୱାଘା ସୀମାରେ ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସମାରୋହର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା । ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ସହିତ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସାମରିକ କୁକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ସାହସ ଏବଂ ନୀରବ ସେବାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷାରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଭୂମିକାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥିଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ସଠିକତାର ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କଠାରୁ କରତାଳି ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥିଲା ।
ଭାରତର "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର" ପରେ ମେ 8 ତାରିଖରେ ସୀମାନ୍ତ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରେଡ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 22 ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।
ପରେଡ୍ ସମୟରେ ଫାଟକଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ହାତ ମିଳାନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ସମାରୋହ ସମୟରେ ଭାରତ ପାର୍ଶ୍ୱର ଫାଟକଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ସୈନିକମାନେ ହାତ ମିଳାଇ ବିନିମୟ କରି ନଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମିଠା କିମ୍ବା ଉପହାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା ।
