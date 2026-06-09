ସାବଧାନ... ଖବରକାଗଜରେ ରଖି ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ଧୀର ବିଷକ୍ରିୟା ସହ ସମାନ
Lead Poisoning Newspaper Ink: ମୁମ୍ବାଇ ଘଟଣା ପରେ, FSSAI ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।
Published : June 9, 2026 at 6:52 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 6:57 PM IST
Street Food Health Risk: ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ରହିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି । ଖବରକାଗଜ ହେଉଛି ସୂଚନାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ସ । କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ସେହି ସମାନ ଖବରକାଗଜ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ । ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) ଦେଶର 49.48 ଲକ୍ଷ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକାଳୀଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ।
FSSAI କହିଛି ଯେ, ଖବରକାଗଜ କାଳିରେ ସୀସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହା ଗରମ ଖାଦ୍ୟରେ ଲାଗି ରହି ମାନବ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ଯାହା କର୍କଟ ସମେତ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ । ତେଣୁ ଖବରକାଗଜରେ ଗରମ ଗରମ ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ପକୋଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
ଖବରକାଗଜ କାଳିରେ କ'ଣ ଅଛି:
ଖବରକାଗଜ ଛାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କାଳୀରେ ରଙ୍ଗଦ୍ରବ୍ୟ, ଦ୍ରାବକ, ରେଜିନ୍ (ବାଇଣ୍ଡର୍) ଏବଂ ଯୋଗକ ଥାଏ । ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କାର୍ବନ ବ୍ଲାକ୍, ସୋୟା ତେଲ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ତେଲ ଏବଂ ସୀସା ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରୀ ଧାତୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ । କଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କାର୍ବନ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ରଙ୍ଗୀନ କାଳୀରେ ଜୈବିକ ରଙ୍ଗଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖଣିଜ ତେଲ, ସୋୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ତେଲ ମଧ୍ୟ କାଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କାଗଜରେ କାଳି ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ରେଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ସହିତ କଲମରେ ବିପଦଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଫାଥଲେଟ୍ସ ଏବଂ ସୀସା ଭଳି ଭାରୀ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଶୁଖାଇବା ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
ଖବରକାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା, ପକୋଡ଼ି କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଇଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାଳି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ । ଏହା ଫଳରେ କାଳିରେ ଥିବା ସୀସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଥାଏ । FSSAI ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିସିଟି (ମସ୍ତିଷ୍କ ସମସ୍ୟା), ଯକୃତ ଏବଂ କିଡନୀ କ୍ଷତି ଏବଂ କର୍କଟ ସମେତ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ହୋଇପାରେ ।
ଖବରକାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କେତେ ଜୀବନଘାତକ ?
ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) ଅନୁଯାୟୀ, ଖବରକାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଧୀର ବିଷକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ପକୋଡ଼ି କିମ୍ବା ପରଟା ଭଳି ଗରମ କିମ୍ବା ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଖବରକାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଯାଏ, ସେତେବେଳେ କାଳିରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତରଳିଯାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ତାହା ସହଜରେ ମିଶିଥାଏ । ଏହା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର କ୍ଷତି, ଫୁସଫୁସ ଓ କିଡନୀ ରୋଗ ଏବଂ କର୍କଟ ଭଳି ଜୀବନଘାତକ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହି ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, FSSAI ଖବରକାଗଜରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି ।
ଖବରକାଗଜର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ କ’ଣ ?
ଖବରକାଗଜ କାଳିରେ ସୀସା ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହା ଗରମ କିମ୍ବା ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଲେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଧୀର ବିଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଫୁଡ୍-ଗ୍ରେଡ୍ ରାପିଂ ପେପର ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ରାପିଂ କାଗଜ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ । ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ରାପିଂ କାଗଜ ପ୍ରମାଣିତ ଏବଂ ନିରାପଦ । FSSAI ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ । ଖାଦ୍ୟରୁ ତେଲ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ କରି ଏହାକୁ ଶରୀର ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଏ । ଏସବୁ ବାଦ୍ ଯଦି ସମ୍ଭବ, କଦଳୀ କିମ୍ବା ପଳାସ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବିକଳ୍ପ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ନିରାପଦ ମଧ୍ୟ ।
FSSAI କ’ଣ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି:
FSSAI ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କାଳିରେ ସୀସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରୀ ଧାତୁ ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିଷ୍କାର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼ିକ ହାତରୁ ହାତକୁ ଏବଂ ଧୂଳିମଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚେ, ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଭାଇରସ ବହନ କରେ । ଏହା ଖାଦ୍ୟଜନିତ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
FSSAI ସତର୍କ କରାଇଛି:
ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ (ପ୍ୟାକେଜିଂ) ନିୟମାବଳୀ, 2018 ଉଦ୍ଧୃତ କରି FSSAI କହିଛି ଯେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ କିମ୍ବା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ କିମ୍ବା ସମାନ ଅନୁମୋଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ । ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ରେତା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନ୍, କ୍ୟାଟରର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଫୁଡ୍-ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଦେଶରେ କେତେ ଲୋକ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି:
ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା 147 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ସର୍ଭେ (Statista Global Consumer Survey) ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ 54 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି । ଖବରକାଗଜ ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଚୀନ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ତଥାପି, ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଅଧିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ସହିତ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତି । ତଥାପି ଆମ ସମାଜରେ, "ସକାଳର ଚା' ଏବଂ ଖବରକାଗଜ"ର ପାରମ୍ପରିକ ମିଶ୍ରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ।
ଦେଶରେ କେତେ କାଗଜ ଅପଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ:
ଘର, ଅଫିସ୍ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼଼ିକରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 12,000ରୁ 16,000 ଟନ୍ କାଗଜ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ବାର୍ଷିକ ଏହା ପ୍ରାୟ 4.5 ନିୟୁତ ଟନ୍ । ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କେବଳ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ପତ୍ରିକାରୁ ଆସିଥାଏ । ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂସଦ ଭଳି ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ କାଗଜ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- EXPLAINER: ପିଗ୍ ବଚରିଙ୍ଗ୍ ସ୍କାମରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ନିବେଶକ: କେମିତି ହୁଏ ସ୍କାମ୍ , ବର୍ତ୍ତିବେ କିପରି ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- EXPLAINER: କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ କେରଳ ଛୁଏଁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ 'ମୌସୁମୀ' ବାୟୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ?
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ