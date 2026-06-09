ETV Bharat / bharat

ସାବଧାନ... ଖବରକାଗଜରେ ରଖି ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ଧୀର ବିଷକ୍ରିୟା ସହ ସମାନ

Lead Poisoning Newspaper Ink: ମୁମ୍ବାଇ ଘଟଣା ପରେ, FSSAI ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।

Be careful eating snacks wrapped in newspaper is like slow poison
ସାବଧାନ... ଖବରକାଗଜରେ ରଖି ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ଧୀର ବିଷକ୍ରିୟା ସହ ସମାନ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 9, 2026 at 6:52 PM IST

|

Updated : June 9, 2026 at 6:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Street Food Health Risk: ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ରହିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି । ଖବରକାଗଜ ହେଉଛି ସୂଚନାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ସ । କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ସେହି ସମାନ ଖବରକାଗଜ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ । ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) ଦେଶର 49.48 ଲକ୍ଷ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକାଳୀଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ।

FSSAI କହିଛି ଯେ, ଖବରକାଗଜ କାଳିରେ ସୀସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହା ଗରମ ଖାଦ୍ୟରେ ଲାଗି ରହି ମାନବ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ଯାହା କର୍କଟ ସମେତ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ । ତେଣୁ ଖବରକାଗଜରେ ଗରମ ଗରମ ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ପକୋଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ଖବରକାଗଜ କାଳିରେ କ'ଣ ଅଛି:

ଖବରକାଗଜ ଛାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କାଳୀରେ ରଙ୍ଗଦ୍ରବ୍ୟ, ଦ୍ରାବକ, ରେଜିନ୍ (ବାଇଣ୍ଡର୍) ଏବଂ ଯୋଗକ ଥାଏ । ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କାର୍ବନ ବ୍ଲାକ୍, ସୋୟା ତେଲ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ତେଲ ଏବଂ ସୀସା ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରୀ ଧାତୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ । କଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କାର୍ବନ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ରଙ୍ଗୀନ କାଳୀରେ ଜୈବିକ ରଙ୍ଗଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖଣିଜ ତେଲ, ସୋୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ତେଲ ମଧ୍ୟ କାଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କାଗଜରେ କାଳି ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ରେଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ସହିତ କଲମରେ ବିପଦଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଫାଥଲେଟ୍ସ ଏବଂ ସୀସା ଭଳି ଭାରୀ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଶୁଖାଇବା ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଖବରକାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ?

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା, ପକୋଡ଼ି କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଇଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାଳି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ । ଏହା ଫଳରେ କାଳିରେ ଥିବା ସୀସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଥାଏ । FSSAI ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିସିଟି (ମସ୍ତିଷ୍କ ସମସ୍ୟା), ଯକୃତ ଏବଂ କିଡନୀ କ୍ଷତି ଏବଂ କର୍କଟ ସମେତ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ହୋଇପାରେ ।

ଖବରକାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କେତେ ଜୀବନଘାତକ ?

ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) ଅନୁଯାୟୀ, ଖବରକାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଧୀର ବିଷକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ପକୋଡ଼ି କିମ୍ବା ପରଟା ଭଳି ଗରମ କିମ୍ବା ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଖବରକାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଯାଏ, ସେତେବେଳେ କାଳିରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତରଳିଯାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ତାହା ସହଜରେ ମିଶିଥାଏ । ଏହା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର କ୍ଷତି, ଫୁସଫୁସ ଓ କିଡନୀ ରୋଗ ଏବଂ କର୍କଟ ଭଳି ଜୀବନଘାତକ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହି ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, FSSAI ଖବରକାଗଜରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି ।

ଖବରକାଗଜର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ କ’ଣ ?

ଖବରକାଗଜ କାଳିରେ ସୀସା ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହା ଗରମ କିମ୍ବା ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଲେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଧୀର ବିଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଫୁଡ୍-ଗ୍ରେଡ୍ ରାପିଂ ପେପର ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ରାପିଂ କାଗଜ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ । ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ରାପିଂ କାଗଜ ପ୍ରମାଣିତ ଏବଂ ନିରାପଦ । FSSAI ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ । ଖାଦ୍ୟରୁ ତେଲ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ କରି ଏହାକୁ ଶରୀର ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଏ । ଏସବୁ ବାଦ୍ ଯଦି ସମ୍ଭବ, କଦଳୀ କିମ୍ବା ପଳାସ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବିକଳ୍ପ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ନିରାପଦ ମଧ୍ୟ ।

FSSAI କ’ଣ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି:

FSSAI ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କାଳିରେ ସୀସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରୀ ଧାତୁ ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିଷ୍କାର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼ିକ ହାତରୁ ହାତକୁ ଏବଂ ଧୂଳିମଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚେ, ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଭାଇରସ ବହନ କରେ । ଏହା ଖାଦ୍ୟଜନିତ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ ।

FSSAI ସତର୍କ କରାଇଛି:

ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ (ପ୍ୟାକେଜିଂ) ନିୟମାବଳୀ, 2018 ଉଦ୍ଧୃତ କରି FSSAI କହିଛି ଯେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ କିମ୍ବା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ କିମ୍ବା ସମାନ ଅନୁମୋଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ । ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ରେତା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନ୍, କ୍ୟାଟରର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଫୁଡ୍-ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ଦେଶରେ କେତେ ଲୋକ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି:

ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା 147 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ସର୍ଭେ (Statista Global Consumer Survey) ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ 54 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି । ଖବରକାଗଜ ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଚୀନ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ତଥାପି, ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଅଧିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ସହିତ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତି । ତଥାପି ଆମ ସମାଜରେ, "ସକାଳର ଚା' ଏବଂ ଖବରକାଗଜ"ର ପାରମ୍ପରିକ ମିଶ୍ରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ।

ଦେଶରେ କେତେ କାଗଜ ଅପଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ:

ଘର, ଅଫିସ୍ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼଼ିକରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 12,000ରୁ 16,000 ଟନ୍ କାଗଜ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ବାର୍ଷିକ ଏହା ପ୍ରାୟ 4.5 ନିୟୁତ ଟନ୍ । ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କେବଳ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ପତ୍ରିକାରୁ ଆସିଥାଏ । ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂସଦ ଭଳି ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ କାଗଜ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- EXPLAINER: ପିଗ୍ ବଚରିଙ୍ଗ୍ ସ୍କାମରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ନିବେଶକ: କେମିତି ହୁଏ ସ୍କାମ୍ , ବର୍ତ୍ତିବେ କିପରି ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- EXPLAINER: କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ କେରଳ ଛୁଏଁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ 'ମୌସୁମୀ' ବାୟୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ?

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : June 9, 2026 at 6:57 PM IST

TAGGED:

NEWSPAPER WRAPPED FOOD HARMFUL
STREET FOOD SAFETY
FSSAI FOOD SAFETY ALERT
ଖବରକାଗଜରେ ରଖି ଖାଇବା ବିଷ
NEWSPAPER WRAPPED FOOD HARMFUL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.