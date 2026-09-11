ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାର ବ୍ୟାରିୟରରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ୨୦୨୭ ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ହାଇୱେରେ ବିନା ଅଟକି ଦୌଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି
FASTag ସହ ANPR ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ହେବ ମିଶ୍ରଣ, ଟୋଲ୍ ଆଦାୟରେ ବାର୍ଷିକ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବା ଆଶା: ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ
Published : September 11, 2026 at 8:42 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଟୋଲ୍ ଦେବାର ଦିନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ବିନା ଅଟକି ନିଜର ସାଧାରଣ ବେଗରେ ଚାଲିପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୭ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାରିୟର୍-ଫ୍ରି ଟୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- FASTag ସହ ଯୋଡ଼ିହେବ ANPR ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ‘ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫିନଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟ ୨୦୨୬’କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଏବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିତ୍ତିକ ଟୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର FASTag ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଭେହିକିଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ (ANPR) ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ FASTag ମାଧ୍ୟମରେ ଯାନବାହନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ।
ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଆଶା, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଓ FASTagର ଏହି ମିଳିତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଟୋଲ୍ ରାଜସ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ।
- FASTag ଆଣିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ୨୦୧୬ରେ FASTag ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ସହଜ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ୨୦୨୧ରେ FASTagକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନଗଦ କାରବାର ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢ଼ିଛି।
- ୮୦ରୁ ୯୦% କମିଛି ଅପେକ୍ଷା ସମୟ
ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ୧୨ ମିନିଟ୍ରୁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ FASTag ଆସିବା ପରେ ଏହି ଅପେକ୍ଷା ସମୟରେ ୮୦ରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
ଏବେ ସରକାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସାଧାରଣ ବେଗରେ ହାଇୱେରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ।
- ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ହେବ ସହଜ ଚିହ୍ନଟ
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ FASTag ଡାଟା ସହ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହନର ଚିହ୍ନଟ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସହଜ ହେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ FASTag ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ (RFID) ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏହା ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଟୋଲ୍ ଟଙ୍କା କାଟି ନେଇଥାଏ।
ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଦୀର୍ଘ ଲାଇନ୍, ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଅଟକିବାର ଅନୁଭୂତି ଏବେ ଅତୀତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। FASTag ଓ ANPRର ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଟୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ସହ ଭାରତର ହାଇୱେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଫୁଲ ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ଚମକୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ; ଜାଣନ୍ତୁ, ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ମେନ୍ୟୁ