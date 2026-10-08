ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ... ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ଖାଲି ପାଦରେ ୧୬ଶହ ମିଟର ! ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରୀ ପାଇଁ କବିତାଙ୍କ ଦୌଡ଼
ଦିନମଜୁରି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ବିଧବା କବିତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋମ୍ଗାର୍ଡ ଚାକିରି; ଦୁଇ ସ୍କୁଲ୍ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭୋର ୩ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ର ଅଭ୍ୟାସ।
Published : October 8, 2026 at 7:42 PM IST
ରାମଗଡ଼(ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ): ଖାଲି ପାଦ.. ଦେହରେ ଶାଢ଼ି... ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ୧୬୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼। ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଚାକିରି ନୁହେଁ ବରଂ ଅଭାବର ଜୀବନରୁ ବାହାରି ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା। ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ୩୯ ବର୍ଷୀୟ କବିତା ନିଜ ପାଦର ଆଘାତକୁ ବି ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି। କବିତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ର ଗନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ୧୬୦୦ ମିଟର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଥିଲା ଅଭାବ ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଆଶା। ଶାଢ଼ି ଓ ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ପାଦ ତାଙ୍କ ଗତିକୁ ରୋକିପାରିନଥିଲା। ବରଂ ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ; ସୁଯୋଗ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, ପଥ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ହେଲେ ମଣିଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ।
- ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ
ରାମଗଡ଼ର ଦୁଲମି ଅଞ୍ଚଳର ସୋସୋ ଗାଁର କବିତା ଜଣେ ଦିନମଜୁରିଆ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ହରାଇବା ପରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁଇ ସ୍କୁଲ୍ ପଢ଼ୁଆ ପିଲା, ଶାଶୁ-ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ପେଟ ପାଇଁ ଦିନମଜୁରି କରି ରୋଜଗାର କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଠିନ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମାରିପାରିନି। ହୋମ୍ଗାର୍ଡ ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଦଳାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭଳି ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋରୁ ଉଠି ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ଘର କାମ ସାରି ଦିନମଜୁରି କରିବାକୁ ବାହାରିଯାଉଥିଲେ।
ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ରେ କବିତା ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ଖାଲିପାଦରେ ୧୬୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ିଲେ। ସମୟ ଥିଲା ମାତ୍ର ୬ ମିନିଟ୍ ୪୫ ସେକେଣ୍ଡ। ଏହି ଦୌଡ଼ ଥିଲା ଆଗାମୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଓ ଷ୍ଟାମିନା ପରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥିରେ କଟ୍ଅଫ୍ ସମୟ ୧୦ ମିନିଟ୍ ରଖାଯାଇଥିବାବେଳେ ୮ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି।
ଦୌଡ଼ ଶେଷ କରିବା ପରେ କବିତା କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସେ କିଛିଟା ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବେ।
- ହୋମ୍ଗାର୍ଡ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ
କବିତାଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ହୋମ୍ଗାର୍ଡ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଆସିବା ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇନଥିଲା। ଏହି ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ମନରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝାଇଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପୁଅ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବାବେଳେ ଝିଅ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। କବିତା ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଦିନମଜୁରି କରିବା ସହ ଘର ସମ୍ଭାଳୁଥିବା କବିତା ଏବେ ବି ହୋମ୍ଗାର୍ଡର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭୋର ପ୍ରାୟ ୩ଟାରୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦୂର ହୋଇଥିବାରୁ ନିୟମିତ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
କବିତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟ୍ରାକ୍ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଉତ୍ସାହ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କେହି ଘର କାମ ସାରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କେହି ଦୌଡ଼ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କାମକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ।
ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବିତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ନିଜ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଖାଲିପାଦରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଥକି ଯାଇଥିବା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନଥିଲା।
- ମୋଟ ୨୮୪ଟି ପଦବୀ
ରାମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋମ୍ଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ରୁ ନଭେମ୍ବର ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ମୋଟ ୨୮୪ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱରୂପ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆରେ ୧୬୦୦ ମିଟର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଗ ନେଇ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରଖିଥିଲେ।
ନିଯୁକ୍ତିରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପଦବୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବିଧବା ଓ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୫ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଫଳରେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି।