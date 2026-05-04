Bypoll Results: ବାରାମତୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ବିଜୟ
ବାରାମତୀ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଏନସିପି ନେତ୍ରୀ ସୁନେତ୍ର ପାୱାର ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : May 4, 2026 at 4:24 PM IST
ବାରାମତୀ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବାରାମତୀ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ଚିତ୍ର । ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଅଜିତ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନେତ୍ରା ଅଜିତ ପାୱାର ବଡ଼ ବିଜୟ ସହ ବାରାମତୀର ବିଧାୟିକା ହୋଇଛନ୍ତି । ବାରାମତୀ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ବିଜୟୀ ହେବା ସହ 2019ରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଭୋଟ ସେୟାରର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत मला भरघोस मतांनी विजयी केल्याबद्दल तमाम मायबाप बारामतीकरांचे मनःपूर्वक आभार.आपण दाखवलेला विश्वास, प्रेम आणि पाठिंबा माझ्यासाठी अत्यंत मोलाचा आहे.— Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) May 4, 2026
आदरणीय अजितदादांच्या पश्चात झालेली बारामतीची ही पहिलीच निवडणूक होती.त्यांच्या मार्गदर्शनाची आणि… pic.twitter.com/XRv49EWMy3
ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ:
24ତମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ଏକ ରେକର୍ଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର 2 ଲକ୍ଷ 18 ହଜାର 930 ଭୋଟର ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ସହିତ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ରେକର୍ଡ ଆଜି ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । NCP ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଜୟ ପାୱାର ଏବଂ ପାର୍ଥ ପାୱାର, ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଦଳ ଏବଂ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି । କରୁଣା ମୁଣ୍ଡେ 125 ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅଭିଜିତ ବିଚୁକାଲେ 121 ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି । ବାରାମତୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟ ଗଣତି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ବାରାମତୀବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ସୁନେତ୍ରା:
ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବାରାମତୀ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିପୁଳ ଭୋଟ ଦେଇ ଯେଉଁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରାମତୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ।
ପୂଜ୍ୟ ଅଜିତଦାଦାଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ବାରାମତୀରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା । ଆଜି ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି; ଏହି ବିଜୟ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଅଜିତଦାଦା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବାରାମତୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନିତ । ଏହା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯାହା ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଏ । ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଯେ, ଏହି ବିଜୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବହନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ।"
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି..!
ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ସେହିପରି, ମୁଁ ମହାୟୁତି ଏବଂ ମହା ବିକାଶ ଆଗାଦି ମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ଦଳ, ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ, ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ଏବଂ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାରାମତୀର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଉଚିତ । ତେଣୁ, କୌଣସି ଧୂମଧାମ ବିନା, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିବା । ବାରାମତୀର ଲୋକମାନେ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ କରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବି । ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ, ମୁଁ ବାରାମତୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିବି ।"