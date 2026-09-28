ଆଜି ଖୋଲିବ ବ୍ୟାଙ୍କ୍; IBA ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ୱାସନ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ
ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ୩ ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ । IBA ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକର ଦାବି ଉପରେ ଆଶ୍ୱାସନ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
Published : September 28, 2026 at 7:23 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଖୋଲିବ ବ୍ୟାଙ୍କ୍, ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ । ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ୩ ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘ (IBA) ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକର ଦାବି ଉପରେ ଆଶ୍ୱାସନ ମିଳିବା ପରେ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ୫ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଲାଗୁ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ନେଇ United Forum of Bank Unions (UFBU) ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଠାରୁ ୩ ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଧର୍ମଘଟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ହିସାବ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା । ହେଲେ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ହେବାରୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚାଲିବ ।
Bank strike deferred after the meeting between the Indian Banks' Association (IBA) and the United Forum of Bank Unions (UFBU) tonight. pic.twitter.com/SPJUwp63p2— ANI (@ANI) September 27, 2026
UFBU ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ବାକି ଥିବା ଶନିବାରକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ IBA ଏବଂ UFBUର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ତୁରନ୍ତ ଗଠନ କରାଯିବ । କମିଟି ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବ । ଏହା ସହିତ ସ୍କେଲ୍ IV ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ PLI ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ।ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, 8 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2024 ତାରିଖରେ ବିବରଣୀରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ଏହି ଆଶ୍ୱାସନ ପରେ UFBU ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଧର୍ମଘଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ବି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ (UFBU) ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦିନିକିଆ ଧର୍ମଘଟ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ’ଣ ?
୫ ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ: ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ । ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ।
ସଂଶୋଧିତ PLI ଯୋଜନାର ବିରୋଧ: କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ନୂତନ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି ।
ପେନସନ ସଂସ୍କାର: ପେନସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (OPS) ର ବିକଳ୍ପକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆସନ୍ତା 28ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ, ତିନି ଦିନ ଏଟିଏମ କାରବାର ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କଲା SBI
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ? ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ, ଲଗାତାର 5 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ !