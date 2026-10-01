ETV Bharat / bharat

ପ୍ରତି ଶନିବାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ! ଜାଣନ୍ତୁ ସତ

କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସପ୍ତାହକୁ ୫ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖବର ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।

A security guard looks at the empty cubicles in a bank.
ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ((ANI file photo))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 1, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସବିଆଇ ସମେତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଛୁଟିଥିବା ନେଇ ଗୁରୁବାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର ହେବା ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସପ୍ତାହକୁ ୫ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖବର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟି ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।

ଶନିବାର ଛୁଟି ନେଇ ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ପିଆଇବି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଛି ଯେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଦସ୍ତାବିଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି । ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରି ଏଭଳି କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଭଳି କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହଜନକ ତଥ୍ୟ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶନିବାରରେ ଖୋଲା ରହିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହୁଛି । କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହୁଛି।

5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ପାଇଁ ୟୁଏଫବିୟୁର ଦାବି

ୟୁନାଇଟେଡ ଫୋରମ ଅଫ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସପ୍ତାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୫ ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ୫ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କସ ଆସୋସିଏସନ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ୩ ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଧର୍ମଘଟ ପାଇଁ UFBU ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା।

ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ । କାରଣ ସମସ୍ତ ଶନିବାରକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ନେଇ IBA ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲା ।

UFBU ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ‘‘ବାକି ରହିଥିବା ଶନିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ IBA ଏବଂ UFBU ର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ତୁରନ୍ତ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି କମିଟି ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ । ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ଭଳି ଏକ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବ’’।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବରରେ 16 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ଛୁଟି ? ଦେଖନ୍ତୁ Holidays ଲିଷ୍ଟ୍‌

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିନା PIN ଏବଂ OTPରେ ହେବ ପେମେଣ୍ଟ: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ‘Apple Pay’, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର

TAGGED:

BANK STRIKE UPDATE
BANK HOLIDAY OCTOBER
ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଶନିବାର
ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଅପଡେଟ
BANK HOLIDAY SATURDAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.