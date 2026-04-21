କାଲିଠୁ ଖୋଲିବ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଦ୍ବାର, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା
ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଖୋଲିବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବାବା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଦ୍ବାର । ଏହା ପରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଆସନ୍ତା ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ ।
Published : April 21, 2026 at 6:04 PM IST
ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): କାଲିଠୁ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ବାର ଖୋଲିବ । ଏଥର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିଛି ମନ୍ଦିର କମିଟି । ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଫୋନ, ୱାଲେଟ୍ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ସରୁକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଲକର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ବିନୀତ ପୋଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, "ବାବା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସହିତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଏହାସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ଭିଡିଓ କରିବା କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିଲ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ କରାଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ମନ୍ଦିର କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଏନେଇ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ କରାଯିବ । ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଲକର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ୱାଲେଟ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ ।"
ସେପଟେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ନୀତିନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ କେଦାରନାଥ ଧାମକୁ ଆସନ୍ତି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ବିଭ୍ରାଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଖୋଲିବ:
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଏପ୍ରିଲ ୧୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଧାମର ଦ୍ୱାର ୧୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ କେଦାରନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ । ଏହାପରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଆସନ୍ତା ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ ।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୯,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।