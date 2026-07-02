ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ହେରଫେର ମାମଲା: PMଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଭେଣୁଗୋପାଳ
‘ଅଭିଯୋଗକୁ ଚାପି ଦିଆଯିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ; ୧.୪ ବିଲିୟନ୍ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ’ ବୋଲି କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ। ସନ୍ତୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : July 2, 2026 at 4:56 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ଲୋକସଭାର ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି (PAC)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ.ସି. ଭେଣୁଗୋପାଳ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ୧.୪ ବିଲିୟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ ଚିଠିରେ ଭେଣୁଗୋପାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଅର୍ଥର ବ୍ୟାପକ ଠକେଇ, ଚୋରି ଓ ହେରଫେର ସମ୍ପର୍କିତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ କ୍ଷୋଭକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠି ଲେଖୁଛି।”
The massive Chanda Chori at the Ayodhya Ram Temple has shaken the nation. Crores of innocent devotees gave their hard-earned savings in the name of Lord Rama. He who is known as ‘Maryada Purushottam’ has been misused and tarnished by those who claim to be the protectors of Hindu… pic.twitter.com/H2mUSo8Mwr— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) July 2, 2026
ସେ କହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରୁ ନିଜ ଜୀବନର କଷ୍ଟାର୍ଜିତ ସଞ୍ଚୟ ଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦାନକୁ “ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବେ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି”, ଯାହା କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଏହି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳର ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆଘାତ।
ଭେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ନାକ ତଳେ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଲୁଟ୍ ସଂସ୍ଥାଗତ ସହଯୋଗରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏକପଟେ ନଗଦ ଗଣନା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟମିତ ନଜରଦାରିକୁ ଏଡ଼ାଇ ପ୍ରତିଦିନ ନଗଦ ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡିଲ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅପରାଧର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୭ରୁ ୮ ମାସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ CCTV ଫୁଟେଜ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଲୁଟ୍ କେବଳ କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ପରିଚାଳିତ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ହେରଫେର ଓ ଚୋରି ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରଷ୍ଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର ୨୦୨୦-୨୧ ମସିହାରେ ଏହି ଅନିୟମିତତା ନେଇ ସତର୍କ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଗଣିତ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ହେରଫେର ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ମଧ୍ୟ ଦାନ ଗଣନାରେ ଅନିୟମିତତା ଚିହ୍ନଟ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ସୁପାରିସ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସତର୍କବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା।
ଭେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମରେ ସଂଗୃହୀତ ଦାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ଜାଣିଶୁଣି ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି।
ଏଥିସହ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ୧୩ ଜୁନ୍ରେ ଗଠନ କରିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ (SIT) ଏବଂ ୨୫ ଜୁନ୍ରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା FIR କେବଳ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ପଦକ୍ଷେପ ପରି ଲାଗୁଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର, କ୍ଲାର୍କ ଓ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସ କ୍ୟାସିୟରଙ୍କ ଭଳି “ଛୋଟ ମାଛ”ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର ପଛରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥାଗତ ସହଯୋଗ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠିତ SIT ରାଜନୈତିକ ଓ ସଂସ୍ଥାଗତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ବରଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି।
ଭେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବାବଦେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସାର୍ବଜନିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସତତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଜବାବଦେହିତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଭେଣୁଗୋପାଳ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ଏହି ଘଟଣା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଆସ୍ଥା ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଭେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଚାପି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଓ ନୈତିକତାର ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅନ୍ୟାୟ ହେବ।
ଶେଷରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଦାନର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଉପରେ ୧.୪ ବିଲିୟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ।
ଏହି ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଭେଣୁଗୋପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।