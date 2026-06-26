ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଆତ୍ମସାତ ବିବାଦ: ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ଚମ୍ପତ ରାୟ, ଅନିଲ ମିଶ୍ର
ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଆତ୍ମସାତ ବିବାଦରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଆଠ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ।
Published : June 26, 2026 at 4:20 PM IST
RAM MANDIR DONATIONS SCAM, ଅଯୋଧ୍ୟା (ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ରାମ ମନ୍ଦିର ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚମ୍ପତ ରାୟ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଅନିଲ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧାରାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଆତ୍ମସାତ ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ।
चंपत राय ने नैतिक आधार पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया। pic.twitter.com/SZ29IjEWSD— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 26, 2026
ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରୀ ମାମଲାର ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପରେ, ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ନବନିଯୁକ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟି କୃଷ୍ଣ ମୋହନଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠିତ SIT, ଅତିରିକ୍ତ ଗୃହ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଗୋପନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ରାମ ଶଙ୍କର ଯାଦବ ଓରଫ ଟିନୁ, ଅନୁକଲ୍ପ ମିଶ୍ର, ଲାବକୁଶ ମିଶ୍ର, କରୁଣେଶ ପାଣ୍ଡେ, ଅଭିନାଶ ଶୁକ୍ଳା, ମନୀଷ ଯାଦବ, ରାମଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ନୂତନ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପିସିର ଧାରା 306, 316, 317 ଏବଂ 61 ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ନାମିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିର ଆତ୍ମସାତ, ଠକେଇ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ଠୋସ୍ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ଅନୁକଲ୍ପ ମିଶ୍ର, ଅଭିନାଶ ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ଲାବକୁଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ପଳାତକ ନାମିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ସର୍କଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଆଶୁତୋଷ ତିୱାରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ନୂତନ ଏଫଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଉଡିଲା ଧର୍ମଧ୍ୱଜା: ବଟନ ଟିପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କଲେ , ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରଣିପାତ ହେଲେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ସମାରୋହ ଲାଇଭ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ