ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ମିଳିବ ନୂଆ CEO: 5585 ଆଶାୟୀରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଚୟନ କଲା କମିଟି
ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ 5585 ଆଶାୟୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେଥିରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ 16 ଜଣଙ୍କ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସିଇଓ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
Published : August 13, 2026 at 1:19 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ସିଇଓ । ସିଇଓ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗତ 2 ଦିନ ଧରି 16 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ସିଇଓ ନାଁରେ ମୋହର ମରାଯିବ ।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन की प्रक्रिया के संबंध में आधिकारिक वक्तव्य— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) August 12, 2026
Official statement by Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra regarding the process for selection of the Chief Executive Officer. pic.twitter.com/yfrm7BVxCb
ସିଇଓ ଚୟନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି:
ସିଇଓ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ସିଇଓ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 16 ଆଶାୟୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚୟନ କମିଟି ମୋହର ମାରିଛି ।
ଆସିବ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ତେବେ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହେବ ସିଇଓ ତାହାର ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରାଯାଉଛି । ପରେ ଏହି ନାଁକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ । ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗ୍ୟତା, ସଂସ୍ଥାଗତ ଉକୃଷ୍ଠତା ଓ ପାରିଦର୍ଶିତା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୈଠକରେ ନାଁରେ ମୋହର ମରାଯାଇପାରେ ।
ସିଇଓ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କମିଟି:
ତେବେ ସିଇଓ ଚୟନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା । ଏହି କମିଟିରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନ୍ୟାୟଧିଶ ପ୍ରମୋଦ କୋହଲି, ଡାକ୍ତର ସୁରେଶ ହାବଡେ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବିଷ୍ଣୁକାନ୍ତ ଚର୍ତୁବେଦୀ ଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ 5585 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେଥିରୁ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ଦୁଇ ଦିନ ଯଥା-11 ଓ 12 ଅଗଷ୍ଟରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିନି କମିଟି । ଏହି ନାଁକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହନ୍ତ ନୃତ୍ୟ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ଏକ ବନ୍ଦ ଲଫାପାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ସିଇଓ ଚୟନ ପାଇଁ କଠୋର ମାପଦଣ୍ଡ:
ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲା 16 ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ପ୍ରଥମେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 50ରୁ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ତେବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ, ଆଇପିଏସ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସେବାରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥିଲା ।
3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୟନ:
- ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 5585 ଆବେଦନ ଆସିଥିଲା
- ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3877 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ
- ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାର କୁଶଳତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉକୃଷ୍ଠତା, ଭାଷାରେ ପ୍ରବୀଣତା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ରଣନୈତିକ ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା
- ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1580 ଆଶାୟୀଙ୍କ ଆବେଦନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା
- ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 111 ଜଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା
- ଏହାପରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ମାପଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ 16 ଜଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଚୟନ କରିଥିଲା କମିଟି
- ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନାଁ ଉପରେ ମୋହର ମରାଯିବ