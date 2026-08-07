ରାଞ୍ଚି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ: ବିଧାନସଭା ଅବରୋଧ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ AISA ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନେହା ବୋରାଙ୍କ ଉପରେ କାଳି ପକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ
ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ଏଆଇଏସଏ ଛାତ୍ରମାନେ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲା । ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ପୋଲିସକୁ ଖୁବ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
Published : August 7, 2026 at 6:18 PM IST
ରାଞ୍ଚି: ଝାରଖଣ୍ଡରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ରାଜ୍ୟର 14ତମ ଜେପିଏସସି ପିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ବିରୋଧ କରି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ବାମଦଳ ଓ ଜନବାଦୀ ସଂଗଠନର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଝାଡଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ।
ପୋଲିସର କଡା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଏଆଇଏସଏର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନେହା ବୋରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବିଧାନସଭ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନେହା ବୋରାଙ୍କ ଉପରକୁ କାଳି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ଏଆଇଏସଏ ଛାତ୍ରମାନେ ଧରି ନେଇ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲା । ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିଡରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ପୋଲିସକୁ ଖୁବ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ଜେପିଏସସି-ଜେଏସଏସସି ସଂସ୍କାର ଦାବିରେ ଜୟପାଲ ସିଂହ ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଛି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ । ଶୁକ୍ରବାର ଏସଡିଏମ କୁମାର ରଜତ ଓ ଏଡିଏମ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସଫାଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଅଧିକାରୀମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଆଉ ଥରେ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦାବି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଏସଡିଏମ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ । ତେବେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେ ଏଡାଇ ନାହାନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରାମାନଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ରାହୁଲ କ୍ରାନ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହଠାତ ବିଗିଡି ଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଡିଏମ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଛାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NEET-UG ୨୦୨୬ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ଆପ୍ ଓ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡରୁ ହେଲା ଖୁଲାସା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ; କଡ଼ା ଆଇନ ଓ ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଉପରେ ଭରସା