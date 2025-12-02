ଟ୍ରେନରେ ଲାଗିବ ATM; ଏଣିକି ଟ୍ରେନଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରହିବନି ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା
ଏଣିକି ଆପଣ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଏଟିଏମରୁ କ୍ୟାସ ଉଠାଇ ପାରିବେ । ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ‘ଏଟିଏମ ଅନ ହୁଇଲ’ର ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : December 2, 2025 at 3:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପରି ଏକ ଖବର । ଏବେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିିଳିପାରିବ କ୍ୟାସ । କ୍ୟାସ ଆପଣ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଥିବା ଏଟିଏମରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ । ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ‘ଏଟିଏମ ଅନ ହୁଇଲ’ର ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମନମାଡ-ସିଏସଏମଟି ପଞ୍ଚବଟୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପାଇଲଟ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ନଗଦ କ୍ୟାସ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଏଥିସହିତ ରେଳବାଇର ଅଣ-ଭଡ଼ା ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । ଯହି ଏହି ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ବିକ୍ରମଶିଳା ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଏଲଟିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଅଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଅମରନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପରି ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାକାରୀ କରାଯିବ ।
ଟ୍ରେନରେ ‘ଟିଏମ ଅନ ହୁଇଲ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଟ୍ରେନର ମିନି-ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବଦଳାଇ ‘ଏଟିଏମ ଅନ ହୁଇଲ’ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ‘ଏଟିଏମ ଅନ ହୁଇଲ’କୁ କମ୍ପନରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ଏଥିରେ ରବର ପ୍ୟାଡ ଏବଂ ବୋଲଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ‘ଏଟିଏମ ଅନ ହୁଇଲ’ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଏଟିଏମ ଦ୍ୱାରା ହଠାତ କ୍ୟାସ ଦରକାର ପଡୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରେଳ ବିଭାଗ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ନବସୃଜନ ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦ୍ୱାରା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟେସନ, ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି।
ତୁରନ୍ତ ଜରିମାନା ପୈଠ କରାଯାଇ ପାରିବ
ଅବଶ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ କାଉଣ୍ଟର ନିକଟରେ QR କୋଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି । ହେଲେ ଟ୍ରେନ ଟିଟିଆଇ ପାଖରେ ଏହି ସୁବିଧା ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଯାତ୍ରୀ ବିନା ଟିକେଟରେ ଧରା ପଡିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନଗଦ କ୍ୟାସ ନ ଥାଏ । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏଟିଏମ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଜରିମାନା ପୈଠ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
ମାଲଦା ଡିଭିଜନର ପିଆରଓ ରସରାଜ ମାଝି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଏଟିଏମ ଅନ ହୁଇଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଇଲଟ ଯୋଜନାରେ ମନମାଡ -ସିଏସଏମଟି ପଞ୍ଚବଟୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଏହା ସଫଳ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 'ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍' ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ; ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ବଦଳିଲା ଏହି ନିୟମ; କ'ଣ ଶସ୍ତା ଓ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ? ଜାଣନ୍ତୁ