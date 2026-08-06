ETV Bharat / bharat

କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦର ସାନ ପୁଅ ଅବାନର ମୃତ୍ୟୁ

ଅବାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

The mangled vehicle following the accident on the Jhansi-Kanpur National Highway
ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ସାନ ପୁଅର କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 2:49 PM IST

|

Updated : August 6, 2026 at 2:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଝାନସୀ: ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅତିକ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅବାନ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପୁଞ୍ଚ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାନସୀ କାନପୁର ଏନଏଚ 27ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସେହିପରି ଅବାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅତିକ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସାନ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଅତିକ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପୁଅ ଅବାନ ଅହମ୍ମଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜାର ପୁଅ ସୋନୁ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।

କାନପୁରରୁ ଝାନସୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖିଲି ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । କାରର ବେଗ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କାରଟି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଝାନସୀ ଜେଲରେ ସଜା କାଟୁଥିବା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅବାନଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡିରୁ ମୃତଦେହ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ପୋଲିସ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏବେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଛି ।

ଅତିକ ଅହମ୍ମଦର ପାଞ୍ଚ ପୁଅ

ଅବାନ ଅହମ୍ମଦ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦର ସାନ ପୁଅ ଥିଲା। ଅବାନର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଲି ଅହମ୍ମଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାନ୍ସୀ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ଉମର ଅହମ୍ମଦ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହ 2023 ମସିହାରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲା ତୃତୀୟ ପୁଅ ଅସଦ ଅହମ୍ମଦ । ଚତୁର୍ଥ ପୁଅ ଆଜାମ ଅହମ୍ମଦ ବୟସ୍କ ହେବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 2023 ରେ ଏକ ବାଳ ସୁଧାରଗୃହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି । କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅବାନ ଅହମ୍ମଦ ଅତିକ୍ ଅହମ୍ମଦର ସାନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପୁଅ ଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫୋନ କଲ୍‌ ଧମକରେ ନଡରିବାରୁ ଉମେଶ ପାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଅତିକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦର ୧୦୦ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବ ED

Last Updated : August 6, 2026 at 2:54 PM IST

TAGGED:

ATIQ AHMAD YOUNGEST SON CAR CRASH
CAR ACCIDENT ATIQ AHMED SON
ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ସାନ ପୁଅ ମୃତ
UP GANGSTER ATIQ AHMED
ATIQ AHMAD YOUNGEST SON DIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.