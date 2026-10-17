ଉତ୍ତର କୋଲକାତାର ଏକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦଳାଚକଟା: ଅନ୍ତତଃ ୨୫ ଜଣ ଆହତ
ଆହତମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କୋଲକାତା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ।
Published : October 17, 2026 at 10:29 PM IST
KOLKATA DURGA PUJA STAMPEDE, କୋଲକାତା: ଆଜି (ଶନିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର କୋଲକାତାର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ଏକ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତତଃ ୨୫ ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଏକ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆହତମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
VIDEO | Kolkata: West Bengal CM Suvendu Adhikari and Chief Secretary Manoj Agarwal visit the hospitalised injured at Calcutta Medical College and Hospital. At least 25 injured following a stampede-like situation in Chorbagan Sarbojanin Durga Puja pandal. (Source: Third Party) #Kolkata #KolkataNews— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026
କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ ।
ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚୋର ବାଗାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭିଡ଼ ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦଳାଚକଟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
"ଅତିକମରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କୋଲକାତା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆହତମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶରଦୱାତ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୋର ବାଗାନ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେ ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି ।
Deeply shocked and saddened to learn about the stampede at the Chore Bagan Puja Pandal. I pray to Maa Durga for the speedy recovery of all those injured and for strength and courage for their families during this difficult time.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 17, 2026
"ଚୋରବାଗାନ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଓ ଦୁଃଖିତ । ମୁଁ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ, ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ମିଳୁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆସିବା ବାକି ଅଛି ।