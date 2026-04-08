ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026: ଗୁରୁବାର ଆସାମ, କେରଳମ, ପୁଡୁଚେରୀରେ ଭୋଟ୍; 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ; ଗୋଆ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ
ଆସାମ, କେରଳମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ହେବ । ଗୋଆ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ତିନିଟି ରାଜ୍ୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ ।
Published : April 8, 2026 at 11:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁରୁବାର (ଏପ୍ରିଲ 9) ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟଦାନ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କାରଣ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେତେବେଳେ ତିନିଟି ରାଜ୍ୟରେ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଆସାମ, କେରଳମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।
ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବହୁ ପରିମାଣରେ ମତଦାନ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ଏବଂ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗୋଆରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉପ-ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026
ଆସାମର ସମସ୍ତ 126 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ନିଆଯିବ । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA, ଯାହା ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ, ଯାହା 2016ରେ ପରାଜୟ ପରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ମୋଟ୍ 722 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ, AIUDF ମୁଖ୍ୟ ବଦରୁଦ୍ଦିନ ଅଜମଲ ଏବଂ ରାଇଜୋର ଦଳ ନେତା ଅଖିଳ ଗୋଗୋଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 31,490 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଭୋଟର ମତଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ସମେତ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ।
କେରଳମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026
କେରଳମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ 140 ଆସନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଦିଆଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ୍ 890 ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2.7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ।
ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲଢ଼େଇ ଶାସକ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (ଏଲଡିଏଫ୍) ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ମୋର୍ଚ୍ଚା (ୟୁଡିଏଫ୍) ମଧ୍ୟରେ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ୍ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୟୁଡିଏଫ୍ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷମତା ଫେରି ପାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଛି ।
30,000ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସୁଗମ ମତଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026
ପୁଡୁଚେରୀରେ ସମସ୍ତ 30ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ରଙ୍ଗାସାମୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ୍ 294 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଏନଆର କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାସକ ଏନଡିଏ କଂଗ୍ରେସ-ଡିଏମକେ ମେଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ପ୍ରାୟ 9.5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ 1,000ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟୋଜିତ ଏବଂ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ
କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାଭାଙ୍ଗେରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ବାଗାଲକୋଟ ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୁଖ୍ୟତଃ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି । ଶାସକ କଂଗ୍ରେସ ଦାଭାଙ୍ଗେରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଶାମାନୁର ଶିବଶଙ୍କରପ୍ପାଙ୍କ ନାତି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଏସ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁଅ ସମର୍ଥ ଶାମାନୁର ଏବଂ ବାଗାଲକୋଟରେ ଉମେଶ ମେଟିକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟି. ଦାସକାରିୟାପ୍ପା ଏବଂ ବୀରଭଦ୍ରାୟ ଚରଣତିମଠଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ।
ନାଗାଲାଣ୍ଡର କୋରିଡାଙ୍ଗ ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଜଣେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା ।
ତ୍ରିପୁରାର ଧର୍ମନଗର ଆସନରେ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ । ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଗୋଆ ଉପନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ
ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଆର ପୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ "ଅବୈଧ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନାବଶ୍ୟକ ।
ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ମେ ୪ ତାରିଖରେ ହେବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ