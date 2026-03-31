ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: କେରଳ, ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେମିତି ଅଛି ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ

କେରଳ, ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତି ସରଗରମ ଅଛି । ଆସାମରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଜେପି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେପି-ଟିଏମସି ।

ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଛବି (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 31, 2026 at 8:09 PM IST

ଗୌହାଟି:କେରଳ, ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତି ସରଗରମ ଅଛି । ଏହା ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟଦାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତଥା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେପି ତାର ସଙ୍କଳ୍ୱ ପତ୍ରରେ 31ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ଏଥିରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାଫିଆଙ୍କଠାରୁ ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ଜମି ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଏକ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିବା, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧିର ବିଜେପି ଯେଉଠ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ପାରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ।

ସୀତାରମଣ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ଗୁରୁଚ୍ୱ ଦେଇ ନ ଥିଲା । କାରଣ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୀତି ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନହେଁ । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଶାସନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଯୁବ ଆସାମୀ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାରିଅର ଛାଡି ଆସାମକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସି- ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୋଲକାତାରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ (ସିଇଓ) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡିଥିଲା।

ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି

ଉତ୍ତେଜନାକୁୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡରେ ସିଇଓଙ୍କ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି।

ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସିଇଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଯିବା ମାତ୍ରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଫର୍ମ 6 ର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେୋଇଥିଲା।

ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ଟିଏମସି

ଟିଏମସି କର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଏନଡିଏ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫର୍ମ 6 ମାଧ୍ୟମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା।

କେରଳରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା

ସେହିପରି କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ମାହେଲ ସରଗରମ ରହିଛି । କେରଳର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଜଣାପଡେ, 50ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଶି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, କେରଳରେ ଏକକ ବହୁମତରେ କୌୈଣସି ଦଳ ବିଜୟଲାଭ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଛି । ଏପରି ସମୟରେ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟରଙ୍କ ହାର ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଅନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଛି।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଜନମତ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ, କେରଳରେ 25 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ 5,000 ରୁ କମ୍ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 16 ଜଣ ବାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ 9 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଥିଲେ। କେରଳରେ 27 ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ହାର 10,000 ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​୨୭,୭୭,୧୪୨,୯୫୨ ଭୋଟର ୮୯୦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ୨୦୨୧ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୭,୪୪୫,୩୧୧ ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୭,୧୪୨,୯୫୨ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ୩୦୩,୩୫୯, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଅନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।

