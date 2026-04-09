କେରଳମ, ଆସାମ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବମ୍ପର ଭୋଟିଂ: ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁଠି କେତେ

କେରଳମରେ ୭୭.୮୨%, ଆସାମରେ ୮୫.୪୬% ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ୮୯.୮୧% ମତଦାନ ।

Voters wait in queues to cast their votes during the Kerala Assembly election at Jawahar Nagar LPS, in Thiruvananthapuram, Kerala on Thursday (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 9, 2026 at 11:15 PM IST

ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ(କେରଳମ୍): କେରଳମର ୧୪୦ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଗୁରୁବାର ପ୍ରବଳ ଭୋଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରାୟ ୭୭.୮୨ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । କେରଳମର ସମସ୍ତ ୧୪୦ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମତଦାନ ସକାଳ ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ।

ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଯେ, ଶାସକ LDF ସିଧାସଳଖ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାସୀନ ହେବ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା UDF ପୁନରାଗମନ କରିବ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜେପି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଭୋଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ କି ନାହିଁ । ଶାସକ LDF ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ଶାସନ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ମଡେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି । କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ UDF ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବାମପନ୍ଥୀ ଶାସନର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କ୍ଷମତା ପୁନର୍ବାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ, ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA- LDF ଏବଂ UDFର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୋଟ୍ ଅଂଶକୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ଆସାମ: ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବି ଆସାମରେ ଭୋଟରମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ​​୭୨୨ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ୮୫.୪୬ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ କେରର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

୧୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୩୧,୪୯୦ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୧୨,୫୩୧,୫୫୨ ପୁରୁଷ, ୧୨,୫୨୨,୫୯୩ ମହିଳା ଏବଂ ୩୧୮ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟ୍ ୨.୫ କୋଟି ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଶାସକ ଏନଡିଏର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ଯେପରିକି ବିଜେପି, ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ (ଏଜିପି) ଏବଂ ବୋଡୋ ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟର ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଅଂଶୀଦାର କଂଗ୍ରେସ, ରାଇଜୋର ଦଳ, ଆସାମ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ, ସିପିଆଇ(ଏମ୍), ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ହିଲ୍ ଲିଡର୍ସ କନଫରେନ୍ସ ଏବଂ ସିପିଆଇ(ଏମ୍ଏଲ୍) ସହିତ ହେଉଛି ।

ପୁଡୁଚେରୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପୁଡୁଚେରୀର ୩୦ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମତଦାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୮୯.୮୧ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ମତଦାନ ହାର ୮୨.୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।

ପୁଡୁଚେରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୯.୫ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ୪.୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋଟ ୨୯୪ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ । ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଡୁଚେରୀ, କରିକାଲ, ମାହେ ଏବଂ ୟାନମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ।

ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ

ସେପେଟେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ତେବେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଆର ପୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ "ଅବୈଧ" ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ମେ ୪ ତାରିଖରେ ହେବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

