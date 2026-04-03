ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: ଶାନ୍ତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଦାବି କରୁଛି ପାଣ୍ଠି
By Bilal Bhat
Published : April 3, 2026 at 3:17 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:25 PM IST
ଗୌହାଟୀ: ଆସାମର ବର୍ଷା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ରୌଦ୍ର ରୂପକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରି ଦେଇଛି । ଏହାର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା, ନଗର, ସହରର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବନା ଯୋଡି ଦେଇଛି । ଆସାମରେ ଏପ୍ରିଲ ନଅ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୋଧରେ ମାସ ମାସ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଜେପିର 'ମିଆ ମୁସଲିମ' ନାରା ଏହି ସମାଜ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, ଯେଉଁ ସମାଜ ଦିନେ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ରହୁଥିଲେ, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କମ୍ ଏବଂ ଭାଷା-ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ।
ଏହି ନଦୀ.. ଯିଏ କି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ଭାବେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଆସିଛି । ଉପର ଆସାମର ସଦିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିମ୍ନ ଆସାମର ଧୁବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଦେବାରେ କେବେ ବି ପକ୍ଷପାତ କରିନାହିଁ। ମୌସୁମୀ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଧର୍ମ ଆଧାରରେ କେବେ ପକ୍ଷପାତ କରିନାହିଁ। ହେଲେ, ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅହମିଆ ସମାଜରେ ବିଭାଜନ ନୀତି ତାର ଜାଗା ତିଆରି କରିଦେଇଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବିଭାଜନକାରୀ ସ୍ଲୋଗାନର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ 'ମିଆ ମୁସଲିମ' ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଭାଜନ ପୂର୍ବରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ପରେ ଏମାନେ ମୂଳତଃ ବାଂଲା ଭାଷାଭାଷୀ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ।
ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ: ନିମ୍ନ ଆସାମର ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ବିଭାଜନକାରୀ ସ୍ଲୋଗାନ ନାହିଁ
ଏହି ଭେଦଭାବର ନିଆଁ ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ବିଜେପି ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ (BTC)ରେ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଏବଂ 15ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ରାଜ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, "ମିଆ ମୁସଲିମ" ସ୍ଲୋଗାନ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ପାଇନାହିଁ।
ନିମ୍ନ (କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ) ଆସାମର ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ଷେତ୍ର (BTR) କୁହାଯାଏ ସେଠାରେ ବୋଡୋ ସଂପ୍ରଦାୟ ସହିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମୁସଲମାନ ସଂପ୍ରଦାୟ ବି ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି "ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ" ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆଦିବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ବୋଡୋ ଆଦିବାସୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଛଅ ପ୍ରତିଶତ । ସେମାନଙ୍କୁ ଆସାମର ସର୍ବବୃହତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST) ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱ-ଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ (BTC) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ।
ବୋଡୋ.. ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, 2003ରେ BTR ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ । BTC କାଉନସିଲର ଧନେଶ୍ୱର ଗୋୟାରୀ, ତାଙ୍କ ଅନେକ ବୋଡୋ ସାଥୀଙ୍କ ପରି ଏବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ଏବେ ବି କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ BTR ପାଇଲୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ, ଆମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଆମେ BTC ଗଠନ କରିଥିଲୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ତାଙ୍କର ଆଶା, ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସିଧାସଳଖ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିବା ଉଚିତ।’
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ
ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (BPF) - ଯାହା 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା କାଉନସିଲ ନିର୍ବାଚନରେ 40ରୁ 28ଟି ଆସନ ଜିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକେଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ NDA ର ଏକ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ହୋଇଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, BPF 11ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା BTRର 15 ଟି ଆସନରୁ ବିଜେପି ଚାରୋଟିରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି।
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ BPF କୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଆଉ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ଲିବରାଲ୍ (UPPL) ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ କମ୍ ଏବଂ 125ତମ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । ଯାହା କ୍ଷମତା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଏବଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଗଠନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା। UPPL ଯିଏ କି ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ସହଯୋଗୀ ଥିଲା, ଗତ ମାସରେ ଅଲଗା ହୋଇ ସମସ୍ତ 15 ଆସନରେ ଏକାକୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି।
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ୧୩ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି । ସହଯୋଗୀ ରାଇଜୋର ଦଳ (ମାନସ) ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଗୋରେଶ୍ୱର) ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।
କୋକ୍ରାଝାର (ପୂର୍ବ)ର ବିଧାୟକ ୟୁପିପିଏଲର ଲରେନ୍ସ ଇସଲାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପାଣ୍ଠି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇସଲାରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆଣି ପାରିବ। ଏଥିରେ ବୋଡୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କଏଦୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ‘ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଜଣ ବୋଡୋ କର୍ମୀ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ବୃହତ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆମର ଦାବି ’ ବୋଲି ଲରେନ୍ସ ଇସଲାରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ରାଜ୍ୟତ୍ୱ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା
ରାଜ୍ୟର ବୋଡୋ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା କୋହରାଝାର, ଚିରାଙ୍ଗ, ବକ୍ସା, ତାମୁଲପୁର ଏବଂ ଉଦଲଗୁରି ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ, ରାଜବଂଶୀ, ନେପାଳୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି । ଏଠାର ପୋଷାକ ଯାହା ବୋଡୋ ଏବଂ ଅଣ-ବୋଡୋ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥ୍ୟକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଥାଏ । ବୋଡୋ ମହିଳାମାନେ ହାତ ନିର୍ମିତ ଡୋଖୋନା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ଗାମୁସା ନାମକ ଏକ ହାତ ନିର୍ମିତ କପଡାରେ ନିଜକୁ ଗୁଡ଼ାନ୍ତି।
ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କଥା ଉଠିଲେ ସମସ୍ତ ବୋଡୋ ନେତା ଏକାଠି ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତି । ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି ତାହା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ତଥା ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି BTC । ଏଠାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ BTCର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ବିଟିସି କାଉନସିଲର BPFର ଧନେଶ୍ୱର ଗୋୟାରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ବିଳମ୍ବକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସିଧାସଳଖ ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକ। ‘ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଠିକ ସମୟରେ ପାଣ୍ଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ ।’
ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବୋଡୋ ମହିଳାମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ମହିଳାମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବୋଡୋ ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ନ ଥିବାବେଳେ କିଛି ମହିଳା ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ବିପିଏଫ କର୍ମୀ ମୌସାମି ବାସୁମାତାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ; ଏଥିରେ ମହିଳା-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯୋଜନା ଅଛି।"
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଡେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ସମୟରେ ଅନେକ ମହିଳା ସହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କବର କୋଖରଜାର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ରହିଥିବା ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଫୁଞ୍ଜ ବ୍ରହ୍ମୋ ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏହି କବରସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାରରରୁ ଅଧକ ସ୍ମାରକୀ ରହଛି । ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ‘ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛୁ ତାହା ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପାଇଛୁ’ ବୋଲି ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର MBA ଛାତ୍ରୀ ଅନସାନା ମୋସାରି କହିଛନ୍ତି।
BTC ଅଧୀନରେ ଅଣ-ବୋଡୋ ସଂପ୍ରଦାୟ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅଣ-ବୋଡୋମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ବୋଡୋ ସଂଘର୍ଷର ଯୁଗକୁ ଏକ "ଅନ୍ଧକାର ସମୟ" ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତି । ସେ ସମୟର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ସେ କଷ୍ଟକର ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇ ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜଣେ ମୁସଲିମ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଭୟର ଛାୟା ତଳେ ବଞ୍ଚିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ‘ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସହଜ ନଥିଲା’ । ଚାରିଆ଼ଡେ ଏକ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ଥିଲା ।’
୨୦୦୩ରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ଜରିଆରେ BTR ଗଠନ ସହଜ ହେବା ପରେ ଶାନ୍ତି ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା
BPF ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଗୋୟାରୀ ବୋଡୋ ସଂଘର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ମନେ ପକାଇ କହନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ନେତା ହାଗ୍ରାମା ମୋହିଲାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିଛନ୍ତି । ହାଗ୍ରାମାସେତେବେଳେ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିବରେସନ ଟାଇଗର୍ସ (BLT)ର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ BTCର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, BLT ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ୧୯୯୯ରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିବାବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ଗୋୟାରୀ କହନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନର ନିଜର ସହଯୋଗୀ ବାଛିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ। "ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦଳଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବୁ। ଆମର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନୀତି ସହିତ ଆମର ତାଳମେଳ କେବେ ବି ଖାପ ଖାଏନି । ଆମେ ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଡୋ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି । କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦଳ ସହିତ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଏହା ବିଜେପି କାଲି, ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁବିଧାରେ ହାତ ମିଳାଇବୁ ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୁସଲମାନମାନେ ବୋଡୋ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି।’
