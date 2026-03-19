ETV Bharat / bharat

ASSEMBLY ELECTIONS 2026: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଓ କେଳର ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା

ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ୧୧୧ ଜଣିଆ ଓ କେରଳ ପାଇଁ 39 ଜଣିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ଏବଂ ଆସାମ ପାଇଁ 88 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ବିଜେପି ।

ASSEMBLY ELECTIONS 2026: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଓ କେଳର ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା
ASSEMBLY ELECTIONS 2026: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଓ କେଳର ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 19, 2026 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଗୁରୁବାର ୧୧୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏଥିରେ ହିଙ୍ଗଲଗଞ୍ଜରୁ ରେଖା ପାତ୍ର ଏବଂ ସୋନାରପୁର ଦକ୍ଷିଣରୁ ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ।

ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ସବିତା ବର୍ମନ ଇଟାହାରରୁ, ଦିଲୀପ ସାହା ନବଗ୍ରାମରୁ, ମିତାଲି ମଲ୍ ଖରଗ୍ରାମରୁ ଏବଂ ଗାର୍ଗୀ ଦାସ ଘୋଷ କଣ୍ଡିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ । ଅନାମିକା ଘୋଷ ଭରତପୁରରୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ମଜୁମଦାର ବୋନଗାଓଁ ଦକ୍ଷିଣରୁ, ଅରୂପ ଚୌଧୁରୀ କମାରହାଟିରୁ, ସନତ ସର୍ଦ୍ଦାର ସନ୍ଦେଶଖାଲିରୁ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକା ପାଇକ ମନ୍ଦିରବଜାର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ । ସେହିପରି ବିଜେପି ଏଣ୍ଟାଲି ଆସନରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଟିବରୱାଲଙ୍କୁ ଏବଂ ବାଲାଗଡ଼ ଆସନରୁ ସୁମନା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ୨୩ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ଭବାନୀପୁରରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ, ଗୁରୁବାର ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚି ଚକବେରିଆ ରୋଡକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବିଜେପିର ଭବାନୀପୁର ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏକ ରାଲି କରିଥିଲେ ।

ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ: ୮୮ ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ବିଜେପି

ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଗୁରୁବାର ୮୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁ ଜାଲୁକବାରି ଆସନ ପାଇଁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛି । ଦଳ ଦିଶପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଦୋଲୋଇଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି । ବୋର୍ଦୋଲୋଇ ବୁଧବାର ଏଠାରେ ଶର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଭୂପେନ କୁମାର ବୋରାହ ବିହପୁରା ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ । ମାଧବୀ ଦାସ ବୀରସିଂ-ଜାରୁଆ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କାଲିତା ଚାମାରିଆରୁ ଏବଂ ନିଳିମା ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳାଦିରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ । ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଳର ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବିଜେପିର ଆସାମ ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ଦିଲୀପ ସାଇକିଆ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

କେରଳ ନିର୍ବାଚନ: 39 ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ବିଜେପି

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଆଗାମୀ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 39 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ବିଜେପି ଧର୍ମଦମ୍ ରୁ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେ. ରଞ୍ଜିତ ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ।

ମିଜୋରାମର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ କୁମ୍ମନମ୍ ରାଜଶେଖରନଙ୍କୁ ଆରନମୁଲାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି । ବିଜେପି କାସରଗୋଡରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଏମଏଲ, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ୍ ରୁ ପିଆର ଶିବଶଙ୍କର, ପାରାଭୁରରୁ ବତ୍ସଳା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଏବଂ କୋଙ୍ଗାଡ଼ରୁ ରେଣୁ ସୁରେଶଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ, ବିଜେପି 47 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନେମୋମରୁ ରାଜ୍ୟ ପାର୍ଟି ସଭାପତି ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ କାଜାକୁଟମ୍ ରୁ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭି. ମୁରଲୀଧରନ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ଆଜି ଧର୍ମଦମ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।

୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୨୬ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି ୪ ମେ'ରେ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୩ ମେ'ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ୧୪୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା, ଯାହାକୁ କେରଳ ନିୟମସଭା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- WATCH LIVE: 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସାମ-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ତାମିଲନାଡୁ-କେରଳମ-ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା, ମେ' 4ରେ ଫଳାଫଳ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTIONS 2026
BJP LIST FOR WEST BENGAL ELECTIONS
KERALA BJP RELEASES SECOND LIST
ASSAM FIRST LIST 88 CANDIDATES
ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.