ASSEMBLY ELECTIONS 2026: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଓ କେଳର ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା
ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ୧୧୧ ଜଣିଆ ଓ କେରଳ ପାଇଁ 39 ଜଣିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ଏବଂ ଆସାମ ପାଇଁ 88 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ବିଜେପି ।
Published : March 19, 2026 at 8:22 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଗୁରୁବାର ୧୧୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏଥିରେ ହିଙ୍ଗଲଗଞ୍ଜରୁ ରେଖା ପାତ୍ର ଏବଂ ସୋନାରପୁର ଦକ୍ଷିଣରୁ ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ।
ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ସବିତା ବର୍ମନ ଇଟାହାରରୁ, ଦିଲୀପ ସାହା ନବଗ୍ରାମରୁ, ମିତାଲି ମଲ୍ ଖରଗ୍ରାମରୁ ଏବଂ ଗାର୍ଗୀ ଦାସ ଘୋଷ କଣ୍ଡିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ । ଅନାମିକା ଘୋଷ ଭରତପୁରରୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ମଜୁମଦାର ବୋନଗାଓଁ ଦକ୍ଷିଣରୁ, ଅରୂପ ଚୌଧୁରୀ କମାରହାଟିରୁ, ସନତ ସର୍ଦ୍ଦାର ସନ୍ଦେଶଖାଲିରୁ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକା ପାଇକ ମନ୍ଦିରବଜାର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ । ସେହିପରି ବିଜେପି ଏଣ୍ଟାଲି ଆସନରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଟିବରୱାଲଙ୍କୁ ଏବଂ ବାଲାଗଡ଼ ଆସନରୁ ସୁମନା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ୨୩ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव | BJP ने आने वाले राज्य चुनाव के लिए 111 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 19, 2026
निसिथ प्रमाणिक माथाभांगा से चुनाव लड़ेंगे
शंकर अधिकारी चोपड़ा से
कौस्तव बागची बैरकपुर से
अरूप चौधरी कमरहाटी से
रेखा पात्रा हिंगलगंज से
रूपा गांगुली सोनारपुर दक्षिण से
प्रियंका… pic.twitter.com/kFCddPH0WQ
ଭବାନୀପୁରରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ, ଗୁରୁବାର ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚି ଚକବେରିଆ ରୋଡକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବିଜେପିର ଭବାନୀପୁର ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏକ ରାଲି କରିଥିଲେ ।
ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ: ୮୮ ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ବିଜେପି
ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଗୁରୁବାର ୮୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁ ଜାଲୁକବାରି ଆସନ ପାଇଁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛି । ଦଳ ଦିଶପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଦୋଲୋଇଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି । ବୋର୍ଦୋଲୋଇ ବୁଧବାର ଏଠାରେ ଶର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଭୂପେନ କୁମାର ବୋରାହ ବିହପୁରା ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ । ମାଧବୀ ଦାସ ବୀରସିଂ-ଜାରୁଆ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କାଲିତା ଚାମାରିଆରୁ ଏବଂ ନିଳିମା ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳାଦିରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ । ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଳର ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବିଜେପିର ଆସାମ ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ଦିଲୀପ ସାଇକିଆ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
କେରଳ ନିର୍ବାଚନ: 39 ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ବିଜେପି
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଆଗାମୀ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 39 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ବିଜେପି ଧର୍ମଦମ୍ ରୁ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେ. ରଞ୍ଜିତ ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ।
ମିଜୋରାମର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ କୁମ୍ମନମ୍ ରାଜଶେଖରନଙ୍କୁ ଆରନମୁଲାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି । ବିଜେପି କାସରଗୋଡରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଏମଏଲ, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ୍ ରୁ ପିଆର ଶିବଶଙ୍କର, ପାରାଭୁରରୁ ବତ୍ସଳା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଏବଂ କୋଙ୍ଗାଡ଼ରୁ ରେଣୁ ସୁରେଶଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ, ବିଜେପି 47 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନେମୋମରୁ ରାଜ୍ୟ ପାର୍ଟି ସଭାପତି ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ କାଜାକୁଟମ୍ ରୁ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭି. ମୁରଲୀଧରନ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ଆଜି ଧର୍ମଦମ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।
୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୨୬ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି ୪ ମେ'ରେ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୩ ମେ'ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ୧୪୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା, ଯାହାକୁ କେରଳ ନିୟମସଭା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ