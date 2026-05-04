ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ ଅଭିମୁଖେ ଟିଭିକେ; ଏବେ ମହିଳାଙ୍କୁ 8 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ରହିବ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର
ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ 60 ବର୍ଷରୁ କମ ମହିଳାଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା, ବିବାହ ଅବସରରେ 8 ଗ୍ରାମ ସୁନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 6 ମାସ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାପାଇଁ ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇଥିଲେ ବିଜୟ ।
Published : May 4, 2026 at 8:28 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ପାଲଟିଥିବା ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ ଅଭିମୁଖେ । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଜିତିଥିବା ଟିିଭିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ପାଇ ନ ଥିଲେ ହେଁ ସରକାର ଗଢିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଜୟଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର ସେ ଦେଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ।
ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବାହାଘର ଲାଗି 8 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଜୟ, ଯାହାର ଦାମ୍ ଏକ ଲକ୍ଷ 40 ହଜାର ଟଙ୍କା (22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା) ହେବ । ଏଥିସହିତ ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ 60 ବର୍ଷରୁ କମ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା, ବିବାହ ଅବସରରେ 8 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ବର୍ଷରେ 6 ମାସ ପାଇଁ ମାଗଣା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇଥିଲେ ବିଜୟ ।
ସେତିିକି ନୁହେଁ, ବିଜୟ ଗରିବ ନବବଧୂଙ୍କୁ ସୁନା ସହ ଦାମି ରେଶମୀ ଶାଢୀ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ତା ଛଡା ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ସୁଶାସନ ଦେବାପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଧାରୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ 107ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି । ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର 118 ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏଥିରୁ କମ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ।
