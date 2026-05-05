ପରାଜୟ ପରେ ବର୍ଷିଲେ 'ଦିଦି'; କହିଲେ 'ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି ନାହିଁ, 100 ଆସନରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଛି'
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରି ସିଇସିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନର ଖଳନାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Published : May 5, 2026 at 7:25 PM IST
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ସିଇସି) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନେଶଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନର ଖଳନାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମତା । ଏହାସହ ମମତା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ନାହିଁ । ଆମେ ବେଙ୍ଗଲରେ ପରାଜିତ ହୋଇନାହୁଁ । ଶହେରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଚୋରି କରିଛି ବିଜେପି । ଆମେ ହାରିନାହୁଁ, ସିଟ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି । ବେଙ୍ଗଲରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଭୋଟ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ମାଡ଼ ମାରି ତଡିଦେଲେ । ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିଦେଲେ । ମୋତେ ଶାରିରୀକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରାଯାଇଛି ।"
#WATCH | Kolkata: Outgoing West Bengal CM Mamata Banerjee says, " after first round of counting, they started saying that bjp is getting 195-200. you didn't wait for the final result. you didn't even wait for 5-6 rounds. after that campaign with the press media, bjp went inside…— ANI (@ANI) May 5, 2026
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ହାରିନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜଭବନ ଯିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିନାହୁଁ । ଏହା ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୈତିକ ଭାବରେ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛୁ ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଦୁଃଖଦ ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସିଇସି ଲୋକଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଲୁଟିବା ଏବଂ ଇଭିଏମ୍ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଖଳନାୟକ ପାଲଟିଗଲେ । ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ ଯେ ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ଇଭିଏମ୍ 80-90% ଚାର୍ଜ ହୁଏ ? ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ? ନିର୍ବାଚନର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ସବୁଠି ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖେଳ ଖେଳିଲା ।"
#WATCH | Kolkata: Outgoing West Bengal CM Mamata Banerjee says, " sad to say, cec became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the evm. can you tell me that after voting evm has 80-90% charge? how is it possible? two days before the…— ANI (@ANI) May 5, 2026
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ । ସେମାନେ SIR ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ 90 ଲକ୍ଷ ନାମ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, 3.2 ଲକ୍ଷ ନାମ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି ନିର୍ବାଚନ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ ।"
ମୋତେ ଶାରିରୀକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି: ମମତା
TMC ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଲେ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନେଇଥିଲି । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ଗଲି, CRPF ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ । ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ... ତା'ପରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲି, ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲି । ଏହାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଶାରିରୀକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ CCTV ବନ୍ଦ ଥିଲା ।
#WATCH | Kolkata: West Bengal CM Mamata Banerjee says, " i will not resign, i did not lose, i will not go to raj bhavan...the question doesn't arise. no. now, i also want to say that we didn't lose the election. it is their attempt to defeat us. officially, through the election…— ANI (@ANI) May 5, 2026
ମୁଁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟକୁ ମଜବୁତ କରିବି: ମମତା
ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ଏକତା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ସୋନିଆ ଜୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏବଂ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଅଂଶୀଦାର ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏକତା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ।"
