ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେରଳରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ବିରିୟାନି, ଲଡ୍ଡୁ ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ଦଳୀୟ ଶିବିର
ମଲ୍ଲପୁରମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଣ୍ଡିକ୍କଡରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ୟୁଡିଏଫ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜିତିବା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଇବା ପାଇଁ 5 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିରିୟାନି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇରହିଛି ।
Published : May 4, 2026 at 10:30 AM IST
ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ: ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ । ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଜନମତ । ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି । ମଲ୍ଲପୁରମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଣ୍ଡିକ୍କଡରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ୟୁଡିଏଫ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜିତିବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଇବା ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 5 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିରିୟାନି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 'ସହରରେ ଏକ ବଡ ତମ୍ବୁ ଲଗା ଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ।' ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମିଡିଆକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଏଲଡିଏଫର 40ର ବର୍ଷ ଶାସନର ଅନ୍ତ ହେବା ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ ମନେଇବୁ । ଆମେ ସିପିଆଇ(ଏମ) କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ।'
16ଟି ବଡ କଣ୍ଟେନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ବିରିୟାନି
ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିରିୟାନି ରାନ୍ଧିବା ଲାଗି 16ଟି ବଡ ବଡ କଣ୍ଟେନର ମଗାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟେନରରେ ପ୍ରାୟ 40 କେଜି ଚାଉଳର ବିରିୟାନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଭୋଜନ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ସାଂସ୍କତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।'
ଅନ୍ୟଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଆମର ପୁରା ଭରସା ରହିଛି ୟୁଡିଏଫ ଏଥର ସରକାର ଗଢିବ ।’ ସୋମବାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ରବିବାର କେରଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଇନ୍ଦିରା ଭବନରେ ଏକ ବିଶାଳ ପେଣ୍ଡାଲ ଲଗାଇଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମନକ୍କଡ ସୁରେଶ କହିଛନ୍ତି, 'ପରିଣାମ ଘୋଷିତ ହେବା ପରେ ପରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଛି ।' ମିଡିଆ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସୁରେଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଜନତାଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଛୁ । ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଭଲଭାବେ ବୁଝି ପାରୁଛୁ । ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ୟୁଡିଏଫ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ପାଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବ ।’
ସୁରେଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଏହି ଅବସରରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତିର ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଭବନକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ କିପରି ଦେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।'
ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରି ରଖିଛି ବିଜେପି
ସେହିପରି କୋଚ୍ଚିରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମିଠା ଅର୍ଡର କରାଯାଇଛି ।
କେରଳ ବିଧାନସଭାରେ ବିିଜେପି ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଏନଡିଏ ଦଳ ପାଖରେ ଜଣେ ବି ବିଧାୟକ ନାହାଁନ୍ତି । ହେଲେ, ଏଥର ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ଖାତା ଖୋଲିବାର ଆଶା ରହିଛି । ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତମାନେ ଜିତିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ନେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଦଳ ନୋମୋମ, କଝାକୁଟମ, ମଞ୍ଜେଶ୍ୱର, ପଲକ୍କଡ, ତିରୁବଲ୍ଲା ସମେତ ଅନେକ ଆସନରେ ଜିତିବ । ଲୋକେ ଏଲଡିଏଫ ଓ ୟୁଡିଏଫ ଦୁଇ ଦଳ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇ ପଡିଲେଣି । ତେଣୁ ଏଥର ଏନଡିଏକୁ ବାଛିବେ ।’
