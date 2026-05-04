5 ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି: ବେଙ୍ଗଲରେ ରିପିଟ୍ ହେବେ କି ଦିଦି ? ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳମ, ପୁଡୁଚେରୀ ଓ ଆସାମରେ କିଏ କରିବେ ରାଜ୍ ?

ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳମ, ପୁଡୁଚେରୀ ଓ ଆସାମରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ସହ ଘୋଷଣା ହେବ ଫଳାଫଳ । ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସ୍ଥିତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 4, 2026 at 6:03 AM IST

ଆଜି ଆସିବ ୪ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳମ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ । ଏଥିପାଇଁ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଗଣତି ପାଇଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ଆଜି ଗଣତିର ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ନେତା ମାନଙ୍କର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବୁଥ୍ ବାହୁଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତେବେ ସତ ହେବ କି ବୁଥ୍ ବାହୁଡା ମତ ? ସତରେ କ'ଣ ମମତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯିବ ଶାସନ କଳ ? କ'ଣ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାରିବେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ? ତାମିଲନାଡୁରେ କ'ଣ ପୁଣି ସରକାର କରିବେ ଷ୍ଟାଲିନ ? କେରଳମରେ କିଏ ଗଠନ କରିବ ସରକାର, LDF ନା UDF? ସେପଟେ ପୁଡୁଚେରୀରେ ମଧ୍ଏୟ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଡ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା । ତେବେ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।

WB ASSEMBLY ELECTIONS RESULTS 2026: ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଓ ତା ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଉ ଆଜି ଫଳାଫଳର ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି । ଟିଏମସି କ୍ଷମତାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ କି ବିଜେପି ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା ଚାବି ହାତେଇବ, ତାହା ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ।

ବେଙ୍ଗଲରେ ରିପିଟ୍ ହେବେ କି ଦିଦି ? (ANI)

ସକାଳ 8ଟାରେ ଇଭିଏମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର 77ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଗଣନା କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । 294 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ 293ଟିରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯଉଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ସମଗ୍ର ଫଲଟା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଆସନରେ ପୁନର୍ବାର ମେ 21ରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମେ 24ରେ ଗଣନା ହେବ ।

West Bengal — Security personnel stationed outside the strong room. (ANI)

ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ 92.47 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ମତଦାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣାର 15ଟି ବୁଥରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ଶନିବାର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 87 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ଭୋଟ ଗଣନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଭୋଟ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଭୁଟାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ।

India-Bhutan International Border (ETV BHARAT)

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ - ବିଶେଷକରି, 3 ମେ, ରବିବାର ସକାଳ 6:00ଟାରୁ 5 ମେ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 6:00ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯାନ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବାଂଲାଦେଶ କିମ୍ବା ଭୁଟାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହି ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026: ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: କଂଗ୍ରେସ ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ତ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଦାବି କଲେ 'ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍'

ଆସାମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର କିଏ ଗଠନ କରିବ, ତାହା ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ । ଫଳାଫଳ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ, ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହେବ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆସାମରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି । ଆସାମରେ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ।

Assam CM Himata Biswa Sarma (IANS)

ରାଜ୍ୟର 126 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ 722 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ 35ଟି ଜିଲ୍ଲାର 40ଟି ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଇଭିଏମ୍ ଖୋଲାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ, ଏଆଇୟୁଡିଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟ ବଦରୁଦ୍ଦିନ୍ ଅଜମଲ୍ ଏବଂ ରାଇଜୋର ଦଳ ନେତା ଅଖିଳ ଗୋଗୋଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍‌ରୁ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ EVM ପରିବହନ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ 800 ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅନୁରାଗ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ CAPF କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାୟୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିବେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସର 93 କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।

An election officer cast his postal ballot for the Assam Assembly election at Maniram Dewan Trade Centre, in Guwahati on Apr 08, 2026 (ANI)

ଗଣନା ଦିନ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 85 'ଆସଲ୍ଟ ଗ୍ରୁପ'ର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ 9 ଏପ୍ରିଲରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା, 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 85.96 ପ୍ରତିଶତ ସେମାନଙ୍କ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା 722 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଂଗ୍ରେସର ସର୍ବାଧିକ 99 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର 90 ଜଣ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (ଏଆଇୟୁଡିଏଫ୍)ର 30 ଜଣ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଲାଏନ୍ସ (ଏନ୍ଡିଏ)ର ସହଯୋଗୀ ଆସମ୍ ଗଣ ପରିଷଦ (ଏଜିପି)ର 26 ଜଣ ଏବଂ ବୋଡୋ ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (ବିପିଏଫ୍)ର 11 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ।

KERALAM ASSEMBLY ELECTION RESULTS : କେରଳମରେ ଶାସକ ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (LDF), ବିରୋଧୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (UDF) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ମଧ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ସୋମବାରର ଭୋଟ ଗଣତି ଫଳାଫଳ ଉପରେ ରହିଛି ।

Images related to the Kerala Assembly elections (ETV BHARAT)

ରାଜ୍ୟର 140 ଆସନ ପାଇଁ ମୋଟ 883 ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସୋମବାର ସକାଳ 8ଟାରୁ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । 43ଟି ସ୍ଥାନରେ 140ଟି ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟ୍ ଗଣନା ପାଇଁ 15,464 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 140 ଜଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, 1,340 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, 4,208 ଜଣ ମାଇକ୍ରୋ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, 4,208 ଜଣ ଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ୫,୫୬୩ ଜଣ ଗଣନା ସହାୟକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯିବ । ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍, ଯାହା ମୋଟ୍ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭୋଟର 1.36 ପ୍ରତିଶତ, ତାହା ପ୍ରଥମେ ଗଣନା କରାଯିବ ।

An official sets up a CCTV camera at a counting centre ahead of the result declaration of the Kerala Assembly elections, in Thiruvananthapuram, Saturday, May 2, 2026. (PTI)

ଭୋଟ ଗଣନା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ 25 କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ।

ରାଜ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ତିନିଟି ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କେରଳମରେ ମୋଟ୍ 2,71,42,952 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 79.63 ପ୍ରତିଶତ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ 140 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ କରିଥିଲେ ।

TN ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026 ତାମିଲନାଡୁରେ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି: ସିଇଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ

ତାମିଲନାଡୁର 62ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଗଣନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା, ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

23 ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟରେ 234ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଏମକେ ସରକାର କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେବା ପରେ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ।

ଅଭିନେତା-ରାଜନେତା ବିଜୟଙ୍କ TVKର ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ ବିଜୟର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି ଏବଂ ନାମ ତାମିଲର କାଚି (NTK) ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଆଉ ଏକ କାରଣ ।

ଭୋଟ ଗଣନା ସକାଳ 8ଟାରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟ ଗଣନା ସହିତ ଏବଂ ସକାଳ 8:30ଟାରେ ଇଭିଏମରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ ଗଣନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପ୍ରାୟ 1.25 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାରୀ, ମାଇକ୍ରୋ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ 75,064 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (EVM)ରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ୍ ଗଣନା ପାଇଁ 234ଟି ଗଣନା ହଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ (ETPB) ଗଣନା ପାଇଁ ଆଉ 240ଟି ହଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ନିୟମର କଡ଼ା ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଜଣେ କରି 234 ଜଣ ଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲାଟ୍ ଗଣନା ପାଇଁ, ପ୍ରତି 500 ବାଲାଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟିଂ ଟେବୁଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏଥିପାଇଁ 1,135 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ARO ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପୁଡୁଚେରୀରେ ​ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପାଇଁ ବ୍ୟପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି

କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପୁଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରାୟ 9.5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର, ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ 4.4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ମୋଟ 294 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ । ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଡୁଚେରୀ, କରିକାଲ, ମାହେ ଏବଂ ୟାନମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ । 30 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 9ରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଆସନ୍ତାକାଲି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ।

ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଗଣନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପୁଡୁଚେରୀ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପି. ଜବାହର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ।

ପୁଡୁଚେରୀରେ NDA ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାତେଇବ ବୋଲି ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଦର୍ଶାଇଛି, ଯଦିଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସୂଚିତ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଏଜେନ୍ସିର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, NDA ବହୁମତ ହାସଲ କରିବ କିମ୍ବା 30 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଉଭା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

