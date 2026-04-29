Poll of Polls: ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ନେଇ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲର ଆକଳନ
କେରଳମରେ ଆଗରେ UDF ! ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଜୟୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ଆଗରେ ।
Published : April 29, 2026 at 7:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କେରଳ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ବିଜେପି ଆସାମରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଆସାମରେ ପୁଣି ବିଜେପି ସରକାର!
ଆସାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ତରୁଣ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ପୁଅ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ।
ଆକ୍ସିସ୍-ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୨୬ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ୮୮-୧୦୦ ଆସନ ପାଇବ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧା ଅଙ୍କ ହେଉଛି ୬୧ । କଂଗ୍ରେସକୁ ୨୪-୩୬ ଆସନ ମିଳିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ମାଟ୍ରିଜ୍ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ୮୫-୯୫ ଆସନ ପାଇବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ୨୫-୩୨ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୬-୧୨ ଆସନ ପାଇବେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
CNN-News 18 ଏକଜିଟ୍ ପୋଲର ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆସାମରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ 90-100 ଆସନ ଆଣିବାକୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ 23-33 ଆସନ ପାଇପାରିବ ଏବଂ AUDF 0-6 ଆସନ ଜିତିପାରେ ।
ପିପୁଲ୍ସ ପଲ୍ସର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଆସାମରେ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ 68-72 ଆସନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ, ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ 22-26 ଆସନ ଜିତିପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 11-15 ଆସନ ଜିତିପାରିବେ ।
ଆସାମରେ ସମସ୍ତ 126 ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ 9 ଏପ୍ରିଲ୍ ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 85.38 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ହାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲେ ବି ଅନେକ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ଆଗରେ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ମତଦାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶେଷ ହେବା ସହିତ, ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆକଳନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗରେ ରହିଛି । କେତେକଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହେବ ।
ପିପୁଲ୍ସ ପଲ୍ସ ଶାସକ ଟିଏମସିକୁ ୧୭୭-୧୯୭ ଆସନ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପିକୁ ୯୫-୧୧୦ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆସନର ଅନୁମାନ କରିଛି ।
ମାଟ୍ରିଜ୍ ଟିଏମସିକୁ ୧୨୫-୧୪୦, ବିଜେପିକୁ ୧୪୬-୧୬୧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କୁ ୬-୧୦ ଆସନ ଦେଇଛି ।
ପି-ମାର୍କ ବିଜେପିକୁ ୧୫୦-୧୭୫, ଟିଏମସିକୁ ୧୧୮-୧୩୮ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ୨-୬ ଆସନ ଦେଇଛି ।
ପ୍ରଜା ପୋଲ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୯୩ ଆସନ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ଟିଏମସି କେବଳ ୧୦୦ ଆସନ ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛି ।
Till 7.20 pm, the Poll of Polls gives BJP an edge over the ruling TMC.
|Matrize
|125-140
|146-161
|6
|P-MARQ
|118-138
|150-175
|2-6
|Praja Poll Analytics
|100
|193
|1
|Poll Diary
|99-127
|142-171
|3-5
|Peoples Pulse
|177-197
|95-110
|1
|Poll of Polls
|124-140
|145-162
|2-6
|1-6
294 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଭୋଟ୍ 23 ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ 29 ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା ।
କେରଳମରେ ଆଗରେ UDF !
କେରଳମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ପଡିଥିଲା । 140 ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଆସିଛି ବୁଥ୍ ବାହୁଡା ମତ । ଏଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଗରେ ରହିଛି । କେରଳରେ 140 ଆସନରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା । ଏଲଡିଏଫ ଓ ୟୁଡିଏଫ ମଧ୍ୟ ସିଧା ସଳଖ ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ମେ' 4 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କାହା ହାତକୁ ଗଲା କେରଳମ । କିଏ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର (71) ହାତେଇ ଗଢିବ ସରକାର ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ୟୁଡିଏଫ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ ପିନାରାୟ ବିଜୟନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ UDF ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବାମପନ୍ଥୀ ଶାସନର ଅନ୍ତ କରିପାରେ ବୋଲି ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ ଆକଳନ ହୋଇଛି ।
ମାଟ୍ରିଜ୍ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ, ୟୁଡିଏଫ୍ ୭୫-୮୫ ଆସନ ପାଇବ । ଏଲଡିଏଫ୍ ୬୫ ଆସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରେ । ବିଜେପି ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଆସନ ପାଇପାରେ ।
ଭୋଟ୍ ଭାଇବ୍ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ୟୁଡିଏଫ୍ ପାଇଁ ୭୦-୮୦ ଆସନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛି । ଯେତେବେଳେ ଏଲଡିଏଫ୍ ୫୮ ରୁ ୬୮ ଆସନ ପାଇବ। ଏନଡିଏ ୪ ଆସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରେ ।
ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭେ ୟୁଡିଏଫ୍ ସପକ୍ଷରେ । ଏଲଡିଏଫ୍ ୩୯ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇବ ଏବଂ ଏନଡିଏ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇବ ।
ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟ୍ ଗଣତି 4 ମେ, 2026ରେ ହେବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ